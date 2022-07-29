موانئ البحر الأحمر: تداول 6721 طن بضائع عامة ومتنوعة و297 شاحنة

جدة - نرمين السيد - شهدت موانئ البحر الأحمر خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية تداول 6721 طن بضائع عامة متنوعة و297 شاحنة و35 سيارة ملاكى، وسجلت الحركة الملاحية بالهيئة وصول وسفر 7 سفن، بجانب وصول وسفر 1291 راكبا.





وذكرت هيئة موانئ البحر الأحمر، فى بيان اليوم الخميس، أن إجمالى حركة الصادرات بلغ 3793 طن بضائع عامة ومتنوعة و159 شاحنة و20 سيارة، كما بلغ إجمالى حركة الواردات تداول 2928 طن بضائع عامة ومتنوعة، و138 شاحنة، و15 سيارة ملاكى.

وأضاف البيان أن ميناء سفاجا استقبل السفينة "أمل" محملة بإجمالى 90 شاحنة بحمولة 2265 طن بضائع عامة ومتنوعة و6 سيارات ملاكى، والعبارة "عمان" بإجمالى 6 شاحنات بحمولة 112 طن بضائع عامة ومتنوعة و5 سيارات ملاكى.

وغادرت الميناء السفينة "بوسيدن اكسبريس" بإجمالى 99 شاحنة بحمولة 2196 طن بضائع عامة ومتنوعة و16 سيارة ملاكى، والسفينة "الحرية 2" بإجمالى 27 شاحنة بحمولة 743 طن بضائع عامة ومتنوعة و4 سيارات ملاكى.

وأوضح البيان أن ميناء نويبع استقبل العبارة "سيناء" بإجمالى 22 شاحنة بحمولة 270 طن بضائع عامة و281 طن بضائع عامة، ترانزيت إلى ليبيا، و4 سيارات ملاكى و20 شاحنة فارغة، وغادرت الميناء العبارتان "سيناء" و"ايلة"، اللتان تنقلان 33 شاحنة بحمولة 854 طن بضائع عامة.