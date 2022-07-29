محافظ مطروح يشهد الاحتفال بالعام الهجرى الجديد بمسجد العوام

جدة - نرمين السيد - شهد محافظ مطروح خالد شعيب، مساء الخميس، فعاليات الاحتفالية التى نظمتها مديرية الأوقاف بالمحافظة؛ بمناسبة حلول العام الهجرى الجديد، وذلك بمسجد العوام فى مدينة مرسى مطروح.





وأوضح البيان الصادر عن المحافظة أن الاحتفالية بدأت بتلاوة آيات من القرآن الكريم للشيخ محمد رشاد، تبعها كلمة لوكيل وزارة الأوقاف بمطروح حسن عبد البصير، أكد خلالها أن الهجرة النبوية الشريفة لم تكن هروبا أو فرارا، لكن انتصارا مع حسن الاختيار للتوقيت والصحبة مع الأخذ بالأسباب والخداع الاستراتيجى؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يحمل هم وقضية الأمة، لذلك تحمل مشقة الهجرة فى عقده السادس من العمر ليبدأ تأسيس دولته على مبادئ العدالة والمواطنة والتعامل بإنسانية والتعايش مع الآخر مع احترام عقيدته، والعمل والإرادة والعزيمة والتحدى فى مواجهة كل الصعاب والصبر على تحمل المشقة ليعود إلى مكة بعشرة آلاف مقاتل محققا الانتصار بالعفو ليعلم الدنيا كيف تسير على منهج متكامل للنجاح واستغلال الطاقات الكامنة من اجل الحفاظ على الدين. واختتمت الاحتفالية بابتهالات وإنشاد دينى للطالب عمر حشاد حول الهجرة النبوية الشريفة. حضر الاحتفالية: أشرف إبراهيم سكرتير عام المحافظة، وحسن عبدالبصير وكيل وزارة الأوقاف، وعدد من مديرى المديريات والإدارات وأهالى مطروح.

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