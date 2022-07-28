محافظ الأقصر يشهد الاحتفال بالعام الهجرى الجديد

جدة - نرمين السيد - وأقيمت الاحتفالية مساء اليوم الخميس بمسجد السيد يوسف بالكرنك عقب صلاة المغرب، حيث حضر الاحتفالية محمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الأقصر، والعميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب محافظ الأقصر، والعميد عبد الله عاشور رئيس مركز ومدينة أرمنت، والعميد محمد صحصاح رئيس مركز ومدينة البياضية، وعدد من القيادات الأمنية والدينية والتنفيذية.

وبدأ الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، وكلمة ترحيبية من فضيلة الشيخ سيد عبد الدايم وكيل الأوقاف بالأقصر، ثم كلمة حول أهم الدروس المستفادة من الهجرة النبوية، من مكة إلى المدينة، واستقبال أهل يثرب للنبى بحفاوة بالغة.

وأضاف أن المسلمين اتخذوا هذا التاريخ كبداية لسنة جديدة لهم وربط بين الهجرة فى الماضى والحاضر لتقدم المجتمع الإسلامى، داعين الله عز وجل أن يكون هذا العام عام خير وبركة ورخاء وسلام على مصر والامة العربية والإسلامية.

كما عرض وكيل أوقاف الأقصر انشطة المديرية خلال الربع الاخير من نهاية العام الهجرى.

ومن جانبه هنأ محافظ الأقصر الحضور بالعام الهجرى الجديد، سائلا الله العلى العظيم أن يجعله عام خير ويمن وبركة على مصرنا الغالية