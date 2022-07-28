محافظ الجيزة يشارك فى احتفالية العام الهجرى الجديد بمسجد أسد بن الفرات

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، للمحافظين بحضور احتفال وزارة الأوقاف بالعام الهجرى الجديد 1444هـ كلا فى محافظته بالإنابة عنه.

بدأت الإحتفالية بتلاوة آيات من القرآن الكريم ثم كلمة عن الدروس المستفادة من الهجرة، واختتمت الإحتفالية بالإبتهالات الدينية.

وبعث أحمد راشد بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، ولمواطنى الجيزة والشعب المصرى والأمة العربية والإسلامية بالعام الهجرى الجديد، سائلا الله العلى العظيم أن يجعله عام خير ويمن وبركة على مصرنا الغالية وعلى سائر بلاد المسلمين وأن يرفع عن مصر الغلاء والبلاء.

وأشار محافظ الجيزة الى أن الدين الإسلامى دين الوسطية والاعتدال والحب والتسامح وقد ضربت مصر اروع المثل فى المحبة والإخاء وتسامح الأديان ويعيش شعبها فى محبة ورباط الى يوم الدين.

وثمن أحمد راشد دور وزارة الأوقاف ودور مديرية أوقاف الجيزة على هذا التنظيم والاستعداد الجيد للاحتفال بالعام الهجرى الجديد الذى نتمنى من الله أن يكون عام الخير والبركة على مصرنا الحبيبة.

حضر الاحتفالية علاء بدران السكرتير العام للمحافظة ومحمد نور السكرتير المساعد، وتيسير عبد الفتاح رئيس مدينة الجيزة، والشيخ السيد مسعد مديرية الأوقاف، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش، وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة، ومديرى مديريات الطب البيطرى والزراعة والتضامن الاجتماعى والصحة، ورؤساء أحياء الدقى وجنوب.