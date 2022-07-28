محافظ بنى سويف يستجيب لعلاج طفل يعانى من ضمور العضلات

جدة - نرمين السيد - استجاب الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف لاستغاثة أحد المواطنين بشأن الموافقة على علاج ابنه (12 عاما) على نفقة الدولة، والذى يعانى من مرض ضمور العضلات (دوشين/طفرة45) طبقا للتشخيص الطبى للحالة، لعدم مقدرته على مصاريف العلاج.





وذكرت المحافظة، فى بيان لها اليوم، أن المحافظ كلف الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمد يحيى مدير فرع الهيئة العامة للتأمين الصحى، خلال الاجتماع الذى عقده، بمتابعة حالة الطفل واتخاذ ما يلزم لمواصلة العلاج، مع رفع نتائج التحاليل والأشعة إلى اللجنة العليا لضمور العضلات بشكل مستمر، وذلك فى حضور مها حميدة مدير عام الإدارة العامة لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، وعدد من التنفيذيين المعنيين. ومن جانبه، أوضح مدير فرع الهيئة العامة للتأمين الصحى أن الطفل يتلقى أدوية من استشارى المخ والأعصاب، وتقوم لجنة ضمور العضلات بإعداد تقرير شامل عن الحالة، وإمكانية علاجها.

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