حماية المنافسة يقرر تحريك دعوى جنائية ضد عدد من كبار سماسرة البيض

جدة - نرمين السيد - قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية تحريك الدعوى الجنائية ضد 4 من كبار سماسرة بيض المائدة الأبيض والأحمر لأحكام المادة (6) من القانون رقم 5 لسنة 2003 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وذلك لاتفاقهم على أسعار بيع كرتونة البيض فى السوق، مما يؤثر سلبا على هيكل السوق والمستهلك.





وقال الجهاز، فى بيان له اليوم الخميس، إنه تبين من إجراءات الفحص والتقصى وجمع الاستدلالات التى قام بها الجهاز؛ ثبوت قيام هؤلاء السماسرة بالاتفاق والتنسيق فيما بينهم على الأسعار منذ أكتوبر 2020 وحتى يوليو 2022؛ حيث اتفقوا فيما بينهم بشكل يومى على توحيد اتجاهات الأسعار والتى وصلت لحد التطابق التام فى بعض الفترات، الأمر الذى أدى إلى ارتفاع ملحوظ فى أسعار البيض مما يثقل كاهل المواطن المصرى كونه سلعة غذائية أساسية طوال العام.

وذكر أن جريمة الاتفاق الأفقى (الكارتل) تعد من أخطر جرائم المنافسة؛ لأنها تؤدى إلى تعطيل آليات السوق الحر من العرض والطلب؛ حيث أنه من المفترض أن يتخذ كل كيان اقتصادى قراراته بشكل منفرد دون أن يكون متأثرا بالكيانات الأخرى، وذلك تماشيا مع مبادئ اقتصاديات السوق الحر.

وتابع: "إلا أن الأشخاص المتنافسة فى هذا النوع من الجرائم يقومون بالاتفاق فيما بينهم على الأسعار لتعطيل المنافسة بينهم وضمان تحقيق هوامش أرباح على حساب المواطن الذى كان من المفترض أن يستفيد من وجود المنافسة فى الحصول على أفضل السلع بأقل الأسعار".

وأكد الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن الجهاز يراقب بدقة ويجرى متابعة لحظية لسوق بيض المائدة بأنواعه المختلفة "الأبيض - الأحمر - البلدى"، وحلقات بيعه المختلفة، وذلك لمواجهة أية ممارسات احتكارية قد تؤثر بالسلب على هيكل السوق والإضرار بالاقتصاد ومصالح المواطنين.

وأضاف ممتاز أن الجهاز يولى اهتماما خاصا للقطاعات التى تمس المواطنين بصورة مباشرة، وأنه مستمر فى التصدى لأية ممارسات احتكارية قد تتعلق بقوت الشعب، وخاصة فى ظل الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة، وضمان عدم تلاعب المتعاملين فى السوق واستغلال تلك الأوضاع للقيام بممارسات مخالفة لأحكام القانون من شأنها رفع الأسعار وزيادة الأعباء على المواطنين.