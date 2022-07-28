تفاصيل المؤتمر الصحفى لـ مدبولى بمدينة العلمين الجديدة.. وهذه أبرز القرارات

جدة - نرمين السيد - وفى مستهل المؤتمر الصحفى، رحب رئيس مجلس الوزراء بالحضور من الإعلاميين والصحفيين، مشيرا إلى أن هذا المؤتمر، الذى يأتى عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء اليوم فى مدينة العلمين الجديدة، بهدف عرض تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة التى وجه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية الحكومة بإعدادها، لافتا فى ضوء ذلك إلى أن الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة تولى ملف الدعم والحماية الاجتماعية كل الاهتمام.

المخصصات المالية لكل برامج الدعم والحماية الاجتماعية

وفى هذا الإطار، استعرض الدكتور مصطفى مدبولى بعضا من الأرقام المهمة لإعلام المواطن المصرى بحجم تدخلات الدولة المصرية فى هذا الشأن، حيث أوضح أن المخصصات المالية لكل برامج الدعم والحماية الاجتماعية خلال 2015 /2016 بلغت 290 مليار جنيه، فيما تتجاوز هذه المخصصات ضمن الموازنة العامة الجديدة 2022/2023 التى بدأت فى شهر يوليو الحالى مبلغ 490 مليار جنيه، لافتا إلى أن أوجه الدعم تتضمن برامج دعم الخبز، والتموين، والمعاشات والتى تصل كلفتها على الدولة المصرية خلال السنة الحالية 282 مليار جنيه ويستفيد منها اليوم 10.5 مليون مواطن وتدفع منها الموازنة العامة دعما يبلغ 190.5 مليار جنيه والباقى من الاشتراكات وإيرادات هيئة التأمينات الاجتماعية.

تكافل وكرامة

وأشار رئيس الوزراء إلى أن موازنة الصحة والتعليم أيضا زادت مخصصاتها بصورة كبيرة، فضلا عن دعم الإسكان الاجتماعى، والعديد من البرامج العينية التى تنفذها الدولة لمساعدة الفئات الأكثر احتياجا وفقرا، مضيفا أن برنامج "تكافل وكرامة" من أهم البرامج التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى على مدار السنوات الماضية، والذى كان أيضا جزءا من تدخل الدولة لمواجهة الأزمة العالمية منذ ثلاثة أشهر، حيث تمت إضافة 450 ألف أسرة، ووصل عدد المستفيدين من البرنامج إلى 4.1 مليون أسرة مصرية، وبلغت تكلفته فى الموازنة العامة 22 مليار جنيه، لافتا إلى أن حزمة الدعم التى تقدمها الدولة المصرية تتجاوز 490 مليارا لصالح برامج الدعم والحماية الاجتماعية.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى أنه فى أبريل الماضى، ومع استمرار الأزمة العالمية وموجة التضخم، تدخلت الدولة بمجموعة من الإجراءات تضمنت زيادة المرتبات 3 أشهر مقدما، والمعاشات، وتم إضافة 450 ألف أسرة لبرنامج "تكافل وكرامة"، ومجموعة من الإجراءات التى نفذت فقط منذ ثلاثة أشهر، ومنها إرجاء زيادة أسعار استهلاك الكهرباء، وهذه الإجراءات تستهدف دعم المواطنين من محدودى الدخل فى هذه المرحلة الاستثنائية فى حدود ما تسمح به إمكانات الدولة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه ومع كل هذه البرامج والتدخلات، كان توجيه الرئيس السيسى خلال هذه الفترة شديدة الاستثنائية والقسوة على العالم كله، بتقديم حزمة إضافية تساعد المواطنين البسطاء ومحدودى الدخل، لذا عكفت الحكومة والمسئولون على وضع مقترحات جديدة تم عرضها على السيد الرئيس والذى وجه بإطلاقها على الفور.

وأوضح أن الحزمة تتضمن بشكل أساسى رفع عدد المستفيدين من معاشات "تكافل وكرامة" من 4.1 مليون أسرة إلى أكثر من 5 ملايين أسرة، فالدولة المصرية تخدم بذلك أكثر من 20% من الشعب المصرى، تتمثل فى صرف معاش أو دعم نقدى بشكل مباشر بصورة دائمة، وهذا أمر مهم للغاية لتدخل الدولة بمجموعة من الحزم لمساعدة الأكثر احتياجا، ونحن اليوم بصدد زيادة المستفيدين من هذا الدعم النقدى من 4.1 مليون أسرة إلى أكثر من 5 ملايين أسرة، أى أن ما بين 900 ألف أسرة إلى حوالى مليون أسرة جديدة ستنضم إلى هذا الدعم بإجمالى تكلفة لهذه الأسر المستهدفة تقدر بنحو 5.5 مليار جنيه سنويا.

وفى هذا الإطار، وجه الدكتور مصطفى مدبولى الشكر لمنظمات المجتمع المدنى على التنسيق الدائم بين الدولة المصرية والتحالف الوطنى فى هذا الشأن، وحرصها على المساهمة الدائمة فى العمل الوطنى والتنموى، وبذل الجمعيات الأهلية الكبرى فى مصر جهودا كبيرة فى سبيل تحقيق ذلك، وإسهاماتها التى بلغت (خلال العام 2020-2021 ) نحو 3.5 مليار جنيه، من خلال المساهمات الكبيرة فى العديد من المشروعات المتنوعة لدعم المواطنين البسطاء.

كما أشار رئيس الوزراء، فى السياق نفسه، إلى أنه فيما يتعلق بـ 900 ألف أسرة إلى مليون أسرة فستتحمل الدولة التكلفة المالية لـ 500 ألف أسرة من الأسر المستهدفة، على أن يتحمل المجتمع الأهلى التكلفة لما بين 400 و500 ألف أسرة الأخرى، وبذلك ستخصص الدولة من الاحتياطى النقدى المخصص للطوارئ فى الموازنة العامة نحو 3 مليارات جنيه، لتغطية زيادة عدد الأسر المستفيدة فيما يتعلق بالجزء الذى ستتحمله الدولة، فيما ستتحمل الجمعيات الأهلية نحو 2.5 مليار إلى 3 مليارات جنيه، مشددا على أننا هنا نتحدث عن برنامج دائم وليس مؤقتا لاستهداف مليون أسرة جديدة، وهى طفرة كبيرة، حيث تشهد زيادة بنسبة 25% من المستفيدين ببرنامج الدعم النقدى.

الحزمة الإضافية

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى أن الحكومة وضعت برنامجا آخر لكنه بشكل استثنائى يتضمن حزمة إضافية، مذكرا بما أكده فى وقت سابق من أن الدولة تتحمل دوما العبء الأكبر فى أى زيادات تشهدها أسعار السلع والمنتجات وتمرير الجزء اليسير للمواطنين.

كما أشار إلى أن هذه الحزمة الإضافية تأتى فى ظل ما نشهده من اضطراب شديد فى الأسعار والتضخم، بحيث تكون استثنائية لمدة 6 أشهر تضخ خلالها الدولة اعتمادات مالية تصل إلى مليار جنيه شهريا، أى بإجمالى 6 مليارات خلال الستة أشهر.

وتتضمن هذه الحزمة منح 9.1 مليون أسرة مساعدات إضافية شهرية للأسر الأكثر احتياجا تبلغ قيمتها 100 جنيه إضافية شهريا ويتم صرفها فى صورة سلع من الحزمة التموينية التى تقوم الدولة بصرفها، وتستطيع هذه الأسر الاستفادة من هذا المبلغ طوال الستة أشهر، ولقد حددنا هذه المدة كسيناريو تطلعنا من خلاله أن تنتهى الأزمة العالمية الراهنة، ولكن وجدنا من واجب الدولة التدخل للتقليل من حدة هذه الأزمة على الأسر المستهدفة.

وقال رئيس الوزراء: إذن نحن نتحدث عن حزمة مالية إضافية تتكلف بين 11.5 مليار إلى نحو 12 مليار جنيه ( 6 مليارات فى هذه الحزمة الإضافية ونحو 5.5 مليار تكلفة إضافة الأسر المستهدفة لبرنامج الدعم النقدى)، مشيرا إلى أن عدد بطاقات التموين للأسر المستحقة يبلغ 23 مليون بطاقة، وقال: هنا يمكن أن يتساءل البعض عن أسباب تحديد 9.1 مليون أسرة مستحقة لهذه الحزمة، من بين 23 مليون أسرة، فقد أوضح الدكتور مصطفى مدبولى أنه تم اختيار الـ 9.1 مليون أسرة بناء على عدد من المعايير الواضحة عمل على إعدادها مجموعة من مؤسسات الدولة والحكومة منها وزارات: التضامن الاجتماعى، والتموين، والمالية، وهيئة الرقابة الإدارية؛ لتحديد الأسر الأكثر احتياجا من بين المستحقين للبطاقات التموينية، كما أن الحزمة ستشمل أيضا من يتقاضون معاش "تكافل وكرامة" أو معاش الضمان الاجتماعى أو من تقل دخولهم عن الحد الأدنى والأرامل والمطلقات وكبار السن.

ولزيادة إيضاح الأمر، أشار رئيس الوزراء إلى أن مؤسسات الدولة عكفت مع هيئة الرقابة الإدارية على وضع هذه المعايير، وكذا بناء قاعدة بيانات متكاملة على مدار الفترة الماضية، وأصبح لدينا اليوم قاعدة بيانات دقيقة للغاية مكنتنا من اختيار 9.1 مليون أسرة سيوجه إليهم هذا الدعم الاستثنائى لمدة 6 أشهر.

وكشف الدكتور مصطفى مدبولى عن أن من بين الـ 9.1 مليون أسرة المحددة يوجد أكثر من 620 ألف أسرة لا يتوافر لديها بطاقات تموين من الأساس، وهو ما تم حصره من خلال قاعدة بيانات محدودى الدخل لدينا، فهؤلاء يستحقون أن يتم التدخل الاستثنائى لصالحهم، فتوافقنا أن يصرف لهم من خلال بطاقات المعاشات أو بطاقة ميزة، بحيث يوضع المبلغ على البطاقات الخاصة بهم ويمكنهم الاستفادة بهذا المبلغ طوال مدة الـ 6 أشهر التى نعتبرها فترة استثنائية.

كما أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الـ 9.1 مليون أسرة بها 36.5 مليون مواطن، فبالإضافة لمعاش "تكافل وكرامة"، سيقدم لهم هذا الدعم الاستثنائى طوال الفترة المقبلة لمدة 6 أشهر، وهذا بالطبع كان تدخلا مهما للغاية حتى يستفيد منه المواطنون فى هذه المرحلة الصعبة التى يواجهها العالم كله.

وأوضح "مدبولى" أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وجه بتوفير "الكراتين" الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، وهو جهد كبير تقوم به المؤسسات المعنية، والقوات المسلحة، ووزارات: الداخلية، والتموين، والتضامن، والجمعيات الأهلية لإعداد هذه "الكراتين" وتوزيعها على المواطنين بأسعار مخفضة.

توزيع مليونى كرتونة

وأضاف أن توجيه الرئيس فى هذا الصدد أن يتم توزيع مليونى "كرتونة" شهريا على مدار الأشهر الستة المقبلة والتكلفة الفعلية للكرتونة الواحدة تبلغ قيمتها 120 جنيها، كما وجه السيد الرئيس أن تباع هذه "الكرتونة" للمواطن بـ 50 جنيها فقط، أى أن الدولة تتحمل 70 جنيها قيمة الفرق فى التكلفة من خلال مؤسساتها المختلفة حتى تقدم منفذا آخر للسلع المدعمة، وهذه المبادرة ستستهدف المناطق الأكثر احتياجا فى القرى والنجوع والمناطق التى تتواجد بها هذه الفئات حتى نصل لبيوت أهالينا البسطاء.

ووصف رئيس الوزراء هذه المبادرة بأنها جيدة وستقدم من خلالها الدولة الدعم للفئات المستحقة على مدار الفترة المحددة، وقد كانت مرتبطة قبل ذلك بمواسم مثل شهر رمضان أو بعض الأعياد، مثل عيد الأضحى (اللحوم والأضاحى)، لكن التوجيه الرئاسى الجديد أنها ستكون مستمرة لمدة 6 أشهر، وهو برنامج ثالث أو حزمة ثالثة الدولة سنبدأ فى تفعيلها على الفور.

وفيما يتعلق ببدء تطبيق صرف الحزمة الاستثنائية، أوضح رئيس الوزراء أن التنفيذ يتطلب إجراءات لوجستية وترتيبات، خاصة بالنسبة للأسر التى ليس لها بطاقات صرف، وسنقوم بعمل بطاقات لها فى أسرع وقت ممكن وسيتم تسليمها إليها وتفعيلها ويمكن لها أن تصرفها من خلال البريد، لذلك نستهدف أن يكون بدء التطبيق فى نهاية شهر أغسطس؛ حتى يتسنى إنهاء هذه الإجراءات اللوجسيتية.

وفى الوقت نفسه، أكد رئيس الوزراء أن الدولة قادرة على استيعاب هذه الزيادة، وهى الـ 100 جنيه التى ستصرف لـ 9.1 مليون أسرة، تعادل تكلفتها مليار جنيه شهريا، وكذلك فيما يتعلق بما تقوم به الدولة من تأمين لمخزون كبير من السلع، فستظل احتياطاتنا مؤمنة بالشهور، كما اعتدنا أن نعلنها دوما لحضراتكم.

احتياطى القمح

كما أكد رئيس الوزراء، من جهة ثانية، أننا تجاوزنا السبعة أشهر فى احتياطى القمح، لافتا إلى أن المؤسسات الدولية كانت ترى أن مصر من أكثر الدول المهددة، لكن بفضل الله أصبح اليوم لدينا احتياطى يتجاوز 7 أشهر أى حتى شهر فبراير عام 2023، لافتا إلى أن كل هذه الخطوات التى تتخذها الدولة تأتى لمجابهة الأزمة العالمية الاستثنائية التى يمر بها العالم كله، ومؤكدا أن كل مؤسسات الدولة تعمل بهدف تقليل الأعباء على المواطنين وبالأخص على محدودى الدخل خلال هذه المرحلة.

وفى ختام حديثه، قدم الدكتور مصطفى مدبولى التهنئة للمواطنين بمناسبة حلول العام الهجرى الجديد، قائلا: ندعو الله سبحانه وتعالى أن يعيده على مصر وكل الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات، واختتم رئيس الوزراء المؤتمر الصحفى بالتأكيد أن الدولة ستقف داعما دوما بجانب المواطنين، خاصة أهالينا البسطاء.