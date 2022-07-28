نائبًا عن الرئيس.. محافظ القاهرة يحضر الاحتفال بالعام الهجرى الجديد (صور)

جدة - نرمين السيد - شهد خالد عبد العال محافظ القاهرة، نائبا عن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، الاحتفال الذى أقامته وزارة الأوقاف بمناسبة العام الهجرى الجديد 1444 بمسجد السيدة نفيسة بحضور د.محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.





كما شارك أيضا د. محمد عبدالرحمن الضوينى، وكيل الأزهر الشريف، نائبا عن فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب شيخ الأزهر، ود. شوقى علام مفتى الجمهورية، ود. عبدالهادى القصبى شيخ مشايخ الطرق الصوفية ورئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، ولفيف من كبار المسؤولين ورجال الدين وعلماء الأزهر.

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