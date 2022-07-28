مشاركة 900 شاب وفتاة فى الملتقى التوظيفى بأبوتشت بقنا

جدة - نرمين السيد - أعلن محافظ قنا أشرف الداودى أن إدارة تشغيل الشباب بالمحافظة نظمت ملتقى توظيفى، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت بمشاركة 900 شاب وفتاة من الباحثين عن فرص عمل، وذلك بقاعة المؤتمرات بالوحدة المحلية.





وأوضح الداودى، فى بيان اليوم الخميس، أن الملتقى يهدف إلى توفير فرص عمل للشباب الحاصلين على المؤهلات الدراسية المختلفة، مشيرا إلى أنه شارك فى الملتقى 4 شركات تعمل فى مجال الأمن والسياحة، وتمويل المشروعات.

وأكد الداودى، أن محافظة قنا تسعى جاهدة لتحقيق القدر الأكبر من تمكين الشباب وإتاحة المزيد من فرص العمل، ومواجهة البطالة، وتشجيعهم على المشاركة فى الحصول على الوظائف المتاحة بالقطاع الخاص.

يذكر أن محافظة قنا نجحت على مدار السنوات الماضية فى تنظيم العديد من الملتقيات التوظيفية، والتى وفرت بدورها حوالى 50 ألف فرصة عمل لشباب الخريجين فى مختلف شركات القطاع الخاص.