وأوضح الداودى، فى بيان اليوم الخميس، أن الملتقى يهدف إلى توفير فرص عمل للشباب الحاصلين على المؤهلات الدراسية المختلفة، مشيرا إلى أنه شارك فى الملتقى 4 شركات تعمل فى مجال الأمن والسياحة، وتمويل المشروعات.
وأكد الداودى، أن محافظة قنا تسعى جاهدة لتحقيق القدر الأكبر من تمكين الشباب وإتاحة المزيد من فرص العمل، ومواجهة البطالة، وتشجيعهم على المشاركة فى الحصول على الوظائف المتاحة بالقطاع الخاص.
يذكر أن محافظة قنا نجحت على مدار السنوات الماضية فى تنظيم العديد من الملتقيات التوظيفية، والتى وفرت بدورها حوالى 50 ألف فرصة عمل لشباب الخريجين فى مختلف شركات القطاع الخاص.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مشاركة 900 شاب وفتاة فى الملتقى التوظيفى بأبوتشت بقنا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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