حسام بدراوي: التعليم والرعاية الصحية حقوق وليس خدمات

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 28 يوليو 2022 09:32 مساءً - أكد حسام بدراوى، الكاتب والمفكر السياسي، أن التعليم والرعاية الصحية، تعد حقوق وليس خدمات تقدم، مشيرا إلى أن النظام السياسي هو الذي يصنع العدالة.

وقال حسام بدراوي، خلال لقاء له لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن الدستور يجب أن يكون مرجعية لحظة الخلاف.

وتابع الكاتب والمفكر السياسي، أن نظام الحكم السياسي هو الدعامة الأولى لتقدم البلاد، مؤكدا أن المؤسسات هي المنوطة بمحاسبة المسئولين في مواقع السلطة.

وأشار الدكتور حسام بدراوي، إلى أنه بالانتقال إلى التعليم العالي لا توجد فلسفة في ملف التعليم العالي حتى الان، قائلا: "الجمهورية الجديدة قائمة على تنمية إنسانية وعدالة ويجب تفعيل رؤية مصر 2030 في ملفات التعليم والصحة".