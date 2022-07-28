أبرز تصريحات مدبولى فى المؤتمر الصحفى بالعلمين الجديدة (إنفوجراف)

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جدة - نرمين السيد - وأضاف مدبولى، فى مؤتمرٍ بمقر مجلس الوزراء فى مدينة العلمين الجديدة،أنه تخصيص 490 مليار جنيه لبرامج دعم المواطنين بعد توجيهات الرئيس، مشيرا إلى صرف 100 جنيه على بطاقة التموين أو المعاش لـ36.5 مليون مواطن.
وفيما يلى أبرز تصريحات مدبولى خلال المؤتمر الصحفى:
ونوه مدبولى إلى أن نحو 9.1 مليون أسرة تستفيد من الدعم الاستثنائى لمدة 6 أشهر، مع إضافة من 900 ألف إلى مليون أسرة جديدة فى برنامج تكافل وكرامة.
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