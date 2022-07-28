تسجيل 1.2 مليون مواطن بمنظومة التأمين الصحى الشامل بالإسماعيلية

جدة - نرمين السيد -

وأشارت اللجنة إلى بدء الإجراءات التنفيذية لقرار رئيس مجلس الوزراء بالتشغيل الرسمى للمنظومة بالإسماعيلية، كثالث محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد.

أكد الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، رئيس اللجنة التنسيقية للتأمين الصحى الشامل، أن هناك تعليمات مباشرة من رئيس مجلس الوزراء بامتداد مظلة المنظومة فى خلال الأشهر القليلة القادمة إلى محافظتى السويس وأسوان باقى محافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، وذلك بنهاية العام الحالى.

جاء ذلك خلال ترأس الدكتور أحمد السبكى الاجتماع الدورى رقم 16 للجنة التنسيقية للهيئات الثلاث بمنظومة التأمين الصحى الشامل، لتسريع وتيرة تطبيق المنظومة الجديدة وامتدادها إلى كافة محافظات مصر.

وحضر الاجتماع الدكتور هانى راشد نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور محمد ضاحى رئيس هيئة التأمين الصحى الحالى؛ لتنسيق الخطوات المشتركة مع الهيئات الشقيقة وكذلك دعم مجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية الإجراءات التنسيقية والإدارية من الناحية التشريعية المتعلقة بإعداد الأطقم الطبية والإدارية ونقل الخدمات والأصول والعاملين للتشغيل الرسمى للمنظومة بالإسماعيلية.

وأضاف السبكى، أن اللجنة التنسيقية للتأمين الصحى الشامل تتابع تكليفات رئيس مجلس الوزراء للانتهاء من الإجراءات التنسيقية بين كل الجهات المعنية لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، والتى تشمل وزارات (الصحة والسكان، المالية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التخطيط، الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، هيئة التأمين الصحى الحالى، والهيئات الثلاث بمنظومة التأمين الصحى الشامل "هيئة الرعاية الصحية، التأمين الصحى الشامل، الاعتماد والرقابة الصحية").

وأضاف رئيس اللجنة التنسيقية للتأمين الصحى الشامل، أن منظومة التأمين بالإسماعيلية ترتكز على 66 منشآة صحية، منها 54 مركزًا ووحدة طب أسرة، بالإضافة إلى 12 مستشفى، وتم تشغيل 4 مستشفيات، وهم: "مجمع الإسماعيلية الطبى، مركز 30 يونيو الدولى لأمراض الكلى والمسالك، الطوارئ والجراحات الدقيقة بأبو خليفة، مستشفى فايد التخصصى"، و32 مركزًا ووحدة طب أسرة منهم حتى الآن.

وقرر السبكى، تشكيل لجنة برئاسة المدير التنفيذى للهيئة العامة للرعاية الصحية؛ لحصر وتحديد وتحصيل المطالبات المستحقة للخدمات المقدمة بمنشآت هيئة الرعاية الصحية تحت مظلة منظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظة خلال فترة التشغيل التجريبى للمنظومة، وذلك بمعدل زمنى للانتهاء من أعمال اللجنة بحد أقصى شهر من تاريخه.

وحدد مرحلة انتقالية شهر من تاريخه لإنهاء العمل بنظام العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحى الحالى بالإسماعيلية؛ لضمان تمتع كافة المسجلين على المنظومة بالمحافظة بكل خدمات منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، مشيرا إلى استمرار العمل بالعيادات الشاملة الموجودة حاليا بالإسماعيلية لمدة شهر، على أن يتم استقبال كافة المرضى أو المترددين على هذه العيادات على عيادات هيئة الرعاية الصحية بمراكز ووحدات طب الأسرة والمستشفيات طبقا لنظام التأمين الصحى الشامل ونظم الإحالة به، مع العمل على توعيتهم تدريجيا وتكثيف تدريب العاملين بالمنشآت الصحية عن طريق الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل.

وأشار السبكى، إلى تشكيل لجنة مشتركة بين الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل وهيئة التأمين الصحى الحالى؛ لتسوية المطالبات المستحقة للهيئة العامة للرعاية الصحية فيما يتعلق بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين داخل منشآتها الصحية خلال فترة المرحلة الانتقالية المذكورة للعمل بشكل كامل بنظام التأمين الصحى الشامل الجديد، فضلا عن التوعية عبر رسائل SMS للمنتفعين بنظام التأمين الصحى الشامل بالقواعد المنظمة للتسجيل بالمنظومة وأهميتها وكيفية تسديد الاشتراكات بها.

وتابع: أنه تم تسجيل أكثر من 1.2 مليون مواطن ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بالإسماعيلية، مناشدا باقى أبناء المحافظة بالتسجيل بالمنظومة للانتفاع بخدماتها العلاجية المتميزة.

ووافقت اللجنة التنسيقية للتأمين الصحى الشامل على تجديد التعاقد على بيئة الاستضافة التحضيرية والتجريبية لمنظومة التأمين الصحى الشامل، من حيث المبدأ، مع استطلاع الرأى الفنى لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حول نسب مشاركة الهيئات الثلاث بمنظومة التأمين الصحى الشامل فى بيئة الاستضافة التحضيرية والتجريبية، بما يعكس حجم مشاركة كل هيئة واستخداماتها واستفادتها من بيئة الاستضافة.

وقررت تشكيل لجنة مشتركة بين الهيئات الثلاث (هيئة الرعاية الصحية، التأمين الصحى الشامل، الاعتماد والرقابة الصحية) لدراسة الوضع الحالى لمركز الاتصال الآلى الخاص بالمنظومة 15344، وإعداد مقترح نهائى لكيفية تشغيله وتطوير أدائه خلال الفترة المقبلة خلال أسبوع من تاريخه؛ تمهيدا لعرضه ومناقشته فى الاجتماع القادم لها، بما يضمن التشغيل الأمثل لمركز الاتصال الآلى وتحقيق مستهدفاته فى تيسير خدمات الحجز للكشف بمراكز ووحدات طب الأسرة للمنتفعين، والرد على جميع الاستفسارات والشكاوى، إضافة إلى إتاحة خدمات أخرى جديدة، مثل تقديم الاستشارات الطبية.

واستعرضت موقف تسوية المطالبات للخدمات المقدمة للمواطنين بمنشآت هيئة الرعاية الصحية تحت مظلة التأمين الصحى الشامل بالأقصر، حيث حدد الدكتور أحمد السبكى، مرحلة انتقالية لمراجعة كافة المطالبات وتسويتها، كما قرر رفع المطالبات الخاصة بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية على المنظومة الإلكترونية بداية من شهر ديسمبر المقبل؛ تماشيا مع اتجاهات الهيئة بإلغاء جميع التعاملات الورقية والتحول الرقمى للخدمات والعمل على تحسين بيئة العمل وتطويرها وجعلها أكثر كفاءة ودقة.

وقررت تنسيقية التأمين الصحى الشامل، تشكيل لجنة مشتركة بأعضاء ممثلين عن هيئة الرعاية الصحية وكذلك عن هيئة التأمين الصحى الشامل، وللجنة أن تستعين بمن تراه مناسبا لأداء أعمالها، فيما يتعلق بمراجعة سياسات الموافقات المسبقة بين الهيئتين لصرف الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة ومرضى الأورام والتصلب المتعدد والروماتيزم والمناعة، مع عرض نتائج أعمال اللجنة على اللجنة التنسيقية للتأمين الصحى الشامل فى اجتماعها المقبل.

وأشارت إلى انضمام الدكتور محمد ضاحى، رئيس هيئة التأمين الصحى الحالى، عضوا جديدا بلجنة التخطيط والإعداد لتطبيق التأمين الصحى الشامل على مستوى الجمهورية، والتى ستختص بالتخطيط والإعداد لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظات بأسس ومعايير محدثة عالميا وتحقيق الاستدامة المالية للمنظومة.

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة التنسيقية للهيئات الثلاث بمنظومة التأمين الصحى الشامل، أنشأت بقرار من دولة رئيس مجلس الوزراء، بهدف تعظيم التعاون بين هيئات التأمين الصحى الشامل الثلاث، وتسريع وتيرة تنفيذ منظومة التأمين الصحى الشامل فى المحافظات.