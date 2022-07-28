الأوقاف تطلق فعاليات المعسكر التثقيفى للأئمة الأكثر تميزًا بالأنشطة الدعوية

جدة - نرمين السيد - انطلقت اليوم الخميس، فعاليات المعسكر التثقيفي للأئمة الأكثر تميزًا في الأنشطة الدعوية، والبرنامج الصيفي للطفل، وذلك في إطار البرامج التدريبية والتثقيفية المتنوعة والمتميزة التي تقيمها وزارة الأوقاف.





وأفاد بيان صادر عن الوزارة اليوم، بأنه خلال الفعاليات ألقى الدكتور بكر زكي عوض عميد كلية أصول الدين الأسبق محاضرة تحت عنوان "حرمة النفس البشرية في الشرائع السماوية"، بحضور الدكتور محمد نصار مدير عام الإرشاد ونشر الدعوة، والشيخ هاني السباعي مدير عام شئون القرآن الكريم.

وأكد الدكتور بكر زكي عوض، أن حرمة النفس الإنسانية والحفاظ عليها قاسم مشترك بين جميع الشرائع السماوية، فالناظر إلى أول واقعة قتل حدثت في تاريخ البشرية هي بين ابني آدم وقال الله (عز وجل) في شأنها: "‌وَاتْلُ ‌عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ * لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ * إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ".

وأشار إلى أنه عقب الانتهاء من ذكر هذه القصة، جاءت النتيجة وجاء الحكم الإلهي الصارم بحرمة الدماء جميعها، حيث يقول سبحانه: "مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ".

وشدد على أن الشرع نص على حرمة قتل النفس والإقدام عليه، وأن الإنسان لا يملك التصرف في نفسه إلا ما ورد به الشرع فقال (عز وجل): "وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا"، وأن الإسلام حرم قتل الإنسان نفسه، وحرم قتل الإنسان غيره، ونهى عن ارتكاب الإنسان الأسباب التي تفضي للقتل سواء نفسه أو غيره وأن الجريمة إذا وصلت للحاكم فلا شفاعة في التنازل عن العقوبة، فالنفس البشرية صانها الإسلام وحافظ عليها بغض النظر عن الدين أو اللغة أو اللون أو العرق صغيرًا أو كبيرًا ذكرًا أو أنثى حتى وإن كان جنينًا في بطن أمه.

من جانبه، أكد الدكتور محمد نصار مدير عام الإرشاد ونشر الدعوة – في كلمته – أن الدعوة إلى الله (عز وجل) رسالة لها مكانتها، حيث يقول الله (عز وجل): "وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ"، مشيرًا إلى أن الإمام الناجح هو من يتحلى بالعلم والمعرفة، وعليه وأن يدرك الواقع الذي يعيش فيه، مع مواكبة التطورات الحديثة والاستفادة منها.

ولفت الانتباه إلى أن النبي (صلى الله عليه وسلم) نشر دعوته بالحكمة والموعظة الحسنة ممتثلًا قول الله (عز وجل): "ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ"، مع الدعوة إلى الله على بصيرة، حيث يقول سبحانه: "قل هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ"، مبينًا أن عليه أن يتحلى بالأخلاق الحميدة، موضحًا خطورة الفتوى بغير علم وأن الفتوى لا بد لها من تصور ثم تكييف شرعي حتى تخرج في أكمل صورة.

بدوره، شدد الشيخ هاني السباعي مدير عام شئون القرآن الكريم – في كلمته – على أن القرآن الكريم اعتنى بتكريم الإنسان وأنه حرَّم انتهاك عرضه أو الاعتداء عليه أو النيل منه، سواء كان حيا أم ميتًا، وأن القرآن الكريم كرم المرأة بنتًا وأمًّا وزوجةً وأختًا، وصان حقوقها بسياج من التشريعات الربانية، كما حرم أكل أموال الناس بالباطل، فقال (عز وجل): "وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ".

وأشار إلى أن القرآن الكريم حثنا على التفكير والنظر التأملي في الآيات الكونية، التي استودع الله فيها أسرار إعجازه، وما استكن بداخلها من قوانين ونواميس ناظمة للعلاقات بين الأسباب والنتائج، وما يتبع ذلك من تحقق مصالح الإنسان وانتظام الغايات الكلية.