رئيس هيئة الدواء: الدولة تسير بخطى ثابتة نحو توطين صناعة الدواء وتوفير الأدوية الحيوية للمصريين

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 28 يوليو 2022 08:23 مساءً - أكد الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو توطين صناعة الدواء مشيرا إلي أن القيادة السياسية تدعم توطين صناعة الدواء وتوفير الأدوية الحيوية للمصريين لتحقيق الاكتفاء الذاتى.

وقال الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية خلال فعاليات اطلاق شركة وادى النيل بنتا للأدوية مستحضر "الأكسابين" لعلاج جلطات الدم فى مصر أن المستحضر الجديد هام في توفير الرعابة الصحية لمرضى الجلطات مشيرا إلي أنه يمثل انجاز حقيقي في صالح المريض.

وقال مستحضر "الاكسابين" هو أينوكسبارين صوديوم، ويعتبر واحد من أهم المستحضرات الطبية الاستراتيجية الحيوية لانقاذ حياة المرضى، وله استخدمات متعددة كعلاج جلطات الدم التى تحدث فى أوردة الساق "جلطات الوريد العميق"، كذلك علاج الجلطات الدموية التى تنتقل إلى الرئتين "الجلطة الرئوية"، وكذلك منع حدوث هذه الانواع من جلطات الدم خاصة بعد خضوع المريض لجراحة عامة او جراحة عظام، بما فيها جراحة استبدال مفصل او استبدال ركبة، او جراحة المعدة او فى حال اذا كان المريض ملازم الفراش، وكذلك فى حالات الوقاية من مضاعفات الاوعية الدموية لدى للاشخاص الذين يعانون من انواع معينة من الذبحة الصدرية او النوبات القلبية.

واشار لا غنى عنه فى جميع المستشفيات الحكومية والخاصة والمراكز الطبية والصيدليات، حيث يتخطى حجم تداول المستحضر فى السوق الدوائى المصرى حاجز المليار جنية سنويا، موضحا انه لم يكن هناك اى بدائل محلية متوفرة لهذا المستحضر الحيوى والهام.