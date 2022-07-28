الأرصاد تتابع الفيضانات فى عدة دول: أمطار تفوق التوقعات (صور)

جدة - نرمين السيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن هطول أمطار غزيرة خلال الساعات القليلة الماضية على كل من الإمارات وإيران وسلطنة عمان وقطر والبحرين، ما أدى إلى حدوث فيضانات عارمة، على الرغم من أن هذه الأمطار موسمية ومعتادة صيفا لكنها هذا العام كانت تفوق التوقعات.





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