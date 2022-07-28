«التعليم» تعلن أعداد طلاب الثانوية الحاصلين على درجات التفوق الرياضى

جدة - نرمين السيد - وبحسب بيان صحفى، اليوم الخميس، أوضحت الوزارة أنه شارك 4468 طالبا فى 18 لعبة، حصل منهم 468 طالبا على درجات التفوق الرياضى، بينما شاركت 2636 طالبة فى 16 لعبة، وحصلت منهن 356 طالبة على درجات التفوق الرياضى.

وتضم ألعاب البنين مجموعة من الألعاب الفردية، وهى: سلاح، تنس طاولة، دراجات، كاراتيه، ألعاب قوى، سباحة، جماز، تنس أرضى، ملاكمة، جودو، غطس، مصارعة وتايكوندو، ومجموعة من الألعاب الجماعية وهى: كرة قدم، كرة سلة، كرة طائرة، كرة يد وهوكى.

أما ألعاب البنات فتضمنت مجموعة ألعاب فردية هى: سلاح، تنس طاولة، دراجات، كاراتيه، ألعاب قوى، سباحة، جماز إيقاعى، سباحة توقيعية، غطس وتايكوندو، ومجموعة من الألعاب الجماعية وهى: كرة قدم، كرة سلة، كرة طائرة وكرة يد.

وأوضحت الوزارة أن فئات التعليم التى حصل طلابها على التفوق الرياضى هى الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات أجنبية مثل: IGCSE، دبلومى أمريكى، بكالوريا فرنسى، ابيتور ألمانى، دبلومة IB ودبلومة كندية، وأيضا الدبلومات الفنية بأنواعها: الصناعى والتجارى والزراعى 3 و 5 سنوات.

درجات الحافز الرياضى

ووفقا للقرار الوزارى رقم 206 لسنة 2016، المنظم لمنح درجات الحافز الرياضى لطلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية، يمنح الطلاب المصريون الناجحون فى امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية ودبلومات المدارس الثانوية الفنية بنظاميها: الثلاث والخمس سنوات، الحاصلين على بطولات أو دورات رياضية، درجات تضاف إلى المجمموع الكلى طبقا للبطولات أو الدورات ومستويات التفوق الرياضى كالتالى:

1) بطولات العالم والدورات الأوليمبية: المركز الأول 24 درجة، المركز الثانى 20 درجة، المركز الثالث 16 درجة، والمركز الرابع 12 درجة.

2) البطولات والدورات (الإفريقية، البحر الأبيض المتوسط): المركز الأول 18 درجة، المركز الثانى 14 درجة، المركز الثالث 10 درجات، والمركز الرابع 6 درجات.

3) البطولات والدورات (العربية- العربية المدرسية): المركز الأول 13 درجة، المركز الثانى 8 درجات، المركز الثالث 6 درجات، والمركز الرابع 4 درجات.

4) بطولات الجمهورية التى تنظمها وزارة التربية والتعليم والاتحادات الرياضية، والتى يوضح هذا البيان أعداد الطلاب المشاركين فيها: المركز الأول 8 درجات، المركز الثانى 6 درجات، المركز الثالث 5 درجات، والمركز الرابع 3 درجات.

ويحصل الطلاب على هذه الدرجات شريطة ألا يزيد مجموع الطالب النهائى عن المجموع الكلى للثانوية العامة المقدر بـ410 درجات، وإذا حصل الطالب على أكثر من بطولة أو مركز تضاف له درجات الدرجة الأعلى فقط.