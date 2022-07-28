مدبولى يبدأ جولة تفقدية ليلية بالمنطقة الترفيهية بمدينة العلمين الجديدة

جدة - نرمين السيد - وعقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، مؤتمرا صحفيا على الهواء. وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ترأس الاجتماع التاسع للجنة العليا المعنية بالتحضير لاستضافة مصر لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP 27.

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