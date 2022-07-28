مدبولى: 7 أشهر فى احتياطى القمح حتى فبراير المقبل 2023

جدة - نرمين السيد - وأضاف رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفى عقب اجتماع الحكومة الأسبوعى، اليوم الخميس، أن هناك بعض القرارات الصعبة التى يتم اتخاذها بسبب الأزمات التى يمر بها العالم خلال الفترة الحالية.

وأشار إلى أن هناك حزمة من الحماية الاجتماعية الجديدة، تحتاج للكثير من الإجراءات اللوجستية وسيتم تطبيقها فعليا بنهاية شهر أغسطس المقبل، وأكد أن كل مؤسسات الدولة تعمل للتخفيف الأعباء عن المواطنين فى ظل هذه الأزمات.