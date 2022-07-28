عاجل- الإفتاء: السبت غرة شهر المحرم وبداية العام الهجرى 1444

جدة - نرمين السيد - استطلعت دار الإفتاء المصرية هلال شهر المحرم لعام ألف وأربعمائة وأربعة وأربعين هجريا بعد غروب شمس يوم الخميس التاسع والعشرين من شهر ذى الحجة لعام ألف وأربعمائة وثلاثة وأربعين هجريا، الموافق الثامن والعشرين من شهر يوليو لعام ألفين واثنين وعشرين ميلاديا بواسطة اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة فى أنحاء الجمهورية.





وقد تحقق لدينا شرعا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدم ثبوت رؤية هلال شهر المحرم لعام ألف وأربعمائة وأربعة وأربعين هجريا. وعلى ذلك تعلن دار الإفتاء المصرية أن يوم الجمعة الموافق التاسع والعشرين من شهر يوليو لعام ألفين واثنين وعشرين ميلاديا هو المتمم لشهر ذى الحجة لعام ألف وأربعمائة وثلاثة وأربعين هجريا، وأن يوم السبت الموافق الثلاثين من شهر يوليو لعام ألفين واثنين وعشرين ميلاديا هو أول أيام شهر المحرم لعام ألف وأربعمائة وأربعة وأربعين هجريا. وبهذه المناسبة الكريمة، تتقدم بخالص التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، ونتمنى له دوام الصحة والعافية، كما تتقدم بخالص التهنئة للشعب المصرى الكريم، ولجميع رؤساء الدول العربية والإسلامية وملوكها وأمرائها وللمسلمين كافة فى كل مكان، داعين الله سبحانه وتعالى أن يعيد على مصر وعليهم جميعا أمثال هذه الأيام المباركة باليمن والخير والبركات والأمن والسلام، وهو نعم المولى ونعم النصير.

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