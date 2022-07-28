بث مباشر.. مؤتمر صحفى لمدبولى فى العلمين الجديدة

جدة - نرمين السيد - وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ترأس الاجتماع التاسع للجنة العليا المعنية بالتحضير لاستضافة مصر لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP 27. يأتى ذلك فى إطار استعداد مصر لاستضافة مؤتمر المناخ فى نوفمبر بمدينة شرم الشيخ.

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