عاجل- مدبولى: 100 جنيه إضافية على بطاقات التموين تستفيد منها 9.1 مليون أسرة

جدة - نرمين السيد - وأضاف رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفى عقب اجتماع الحكومة الأسبوعى بمدينة العلمين الجديدة، اليوم الخميس، أنه تم تشكيل لجنة لتحديد المستحقين لزيادة الـ 100 جنيه شهريا فى حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية لمدة 6 أشهر. وأوضح مدبولى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، وجه فى هذه الفترة بحزمة إضافية لمساعدة محدودى الدخل، وتم وضع مجموعة من المقترحات على رئيس الجمهورية أهمها رفع عدد المستفيدين من معاش تكافل وكرامة لـ 5 مليون أسرة.

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