جدة - نرمين السيد - وأضاف رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفى عقب اجتماع الحكومة الأسبوعى بمدينة العلمين الجديدة، اليوم الخميس، أنه تم اختيار المستفيدين من حزمة الدعم بناء على معايير واضحة.
وأشار إلى أن 10.5 مليون مواطن يستفيدون من المعاشات التى تقدمها الدولة، كما أنه من المقرر ضخ مليار جنيه شهريا يستفاد منها 9.1 مليون أسرة على بطاقات التموين وكارت ميزة وسيتم صرفها فى صورة سلع.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مدبولى: أكثر من 36 مليون مواطن حصلوا على دعم استثنائى خلال الفترة الماضية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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