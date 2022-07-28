مدبولى: أكثر من 36 مليون مواطن حصلوا على دعم استثنائى خلال الفترة الماضية

جدة - نرمين السيد - وأضاف رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفى عقب اجتماع الحكومة الأسبوعى بمدينة العلمين الجديدة، اليوم الخميس، أنه تم اختيار المستفيدين من حزمة الدعم بناء على معايير واضحة.

وأشار إلى أن 10.5 مليون مواطن يستفيدون من المعاشات التى تقدمها الدولة، كما أنه من المقرر ضخ مليار جنيه شهريا يستفاد منها 9.1 مليون أسرة على بطاقات التموين وكارت ميزة وسيتم صرفها فى صورة سلع.