عاجل- رئيس الوزراء: 620 ألف أسرة ليس لديهم بطاقات تموينية ويستحقون الدعم

جدة - نرمين السيد - وأضاف رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفى عقب اجتماع الحكومة الأسبوعى بمدينة العلمين الجديدة، اليوم الخميس، وأوضح أن الدولة تتحمل الجزء الأكبر من زيادة الأسعار. وأوضح أنه تم وضع حزمة استثنائية لمدة 6 أشهر، حيث سيتم ضخ مليار جنيه شهريا يستفاد منها 9.1 مليون أسرة على بطاقات التموين، وكارت ميزة وسيتم صرفها فى صورة سلع.

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