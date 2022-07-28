عاجل- مدبولى: رفع عدد المستفيدين من تكافل وكرامة إلى أكثر من 5 ملايين أسرة

جدة - نرمين السيد - وأضاف رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفى عقب اجتماع الحكومة الأسبوعى بمدينة العلمين الجديدة، اليوم الخميس، أن الدولة وفرت دعما نقديا مباشر لـ 20% من الشعب المصرى.
وذكر مدبولى أن أكثر من 5.5 مليار جنيه إضافية تتحملها الدولة فى الدهم، كما خصصت الدولة نحو 3 مليارت لجعل 500 ألف أسرة ضمن برنامج تكافل وكرامة.
وأوضح أن الدولة المصرية تولى موضوع الحماية الاجتماعية والدعم كل الاهتمام ففى عام 2015 كان الدعم لبرامج الحماية الاجتماعية يقدر بـ 290 مليار جنيه وفى الموازنة العام الجارى وصلت لـ 490 مليار جنيه.
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