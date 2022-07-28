عاجل- مدبولى: دعم استثنائى لـ 9.1 مليون أسرة لمدة 6 أشهر

جدة - نرمين السيد - وأضاف رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفى عقب اجتماع الحكومة الأسبوعى بمدينة العلمين الجديدة، اليوم الخميس، أنه من المقرر ضخ مليار جنيه شهريا يستفاد منها 9.1 مليون أسرة على بطاقات التموين وكارت ميزة وسيتم صرفها فى صورة سلع.
وأوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، وجه فى هذه الفترة بحزمة إضافية لمساعدة محدودى الدخل، وتم وضع مجموعة من المقترحات على رئيس الجمهورية أهمها رفع عدد المستفيدين من معاش تكافل وكرامة لـ 5 مليون أسرة.
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