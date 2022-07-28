عاجل- مدبولى: الدولة تولى أهمية قصوى للدعم والحماية الاجتماعية

جدة - نرمين السيد - وأضاف رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفى عقب اجتماع الحكومة الأسبوعى، اليوم الخميس، أنه أكثر من 490 مليار جنيه مخصصة للدعم، مشيرا إلى أن الدولة تدعم الصحة والإسكان الاجتماعى.

وذكر أن الحكومة عكفت على وضع مقترحات جديدة أهمها نرفع عدد المستفدين من معاشات تكافل وكرامة إلى 5 ملايين أسرة، مشيرا إلى أن الدولة تواصل تنفيذ برامج "تكافل وكرامة" فى ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.