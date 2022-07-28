القومى للمرأة بالإسكندرية يطلق أولى لقاءات «لتسكنوا إليها»

جدة - نرمين السيد - وذكرت الدكتورة ماجدة الشاذلى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بالإسكندرية، أن تلك الفعالية تأتى فى إطار التعاون بين فرع المجلس القومى بالإسكندرية ومشيخة الأزهر الشريف، وأشارت إلى أن المبادرة تهدف إلى رفع الوعى الفكرى والثقافى الداعم لاستقرار الأسرة المصرية من خلال توعية الآباء والأمهات والشباب بأهمية التمسك بالقيم الدينية والإنسانية النبيلة.

وتناول اللقاء عدة موضوعات حول الدعوة إلى تخفيف الأعضاء على الشباب من الجنسين فى بناء حياة أسرية مستقرة وإيجابية وبناءة، وغرس قيمة التسهيل والتيسير والتعاون لتخطى التحديات والمشاكل الزوجية والأسرية وخاصة لدى المتزوجين حديثا، وتوقير كبار السن وذوى الهمم وحفظ مكانتهم فى المجتمع.

يذكر أنه سيتم تنفيذ سلسلة من اللقاءات الشهرية للمبادرة على مستوى أحياء المحافظة حتى يتم نشر الرسائل السامية التى تحتويها المبادرة على أوسع نطاق بالمحافظة.