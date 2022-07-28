أحمد حسن عن قرار «المتحدة»: لن يستطيع أحد زرع الفتنة بين المصريين

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 28 يوليو 2022 06:29 مساءً - أكد أحمد حسن نجم مصر والاهلى والزمالك السابق ، ان قرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بان تؤول إدارة وتشغيل القناتين للناديين أو من يمثل كل منهما فى هذا الشأن بشكل كامل ، قرار جيد جدا ويجعل الأندية تتحمل مسئولياتها ، وعليها العمل بشكل يجعل الكرة وسيلة ترفيهية وليست صراع لأننا جميعا شعب واعى محب لبلده .

وقال الصقر في تصريحاته: ان تكلفة القنوات الفضائية خاصة في كرة القدم كبيرة مالية وتخسر ولاتكسب ، والمتحدة كانت تدعم لانها تعرف مدى أهمية اللعبة لدى الجماهير وامتاعهم ، والهدف دائما في الأول والأخر اننا كلن ندعو للاستقرار ، والمنافسة الشريفة بين الجميع .

وأضاف أحمد حسن ان مؤخرا حاول البعض التدخل لاثارة الفتنة بين الجماهير ، ولكننا كلنا ثقة في وعى المصريين الذين دائما يلتفون حول علم بلادهم كما شاهدنا في أمم أفريقيا الأخيرة الجميع على قلب رجل واحد يشجع مصر اهلاوى وزملكاوى واسماعيلاوى واتحادواى وبورسعيدى وصعيدى وبحراوى ، نشجع منتخب بلادنا .

واختتم حديثه احنا كلاعبين في الاهلى والزمالك وكل الأندية أصدقاء وعلاقتنا قوية ، وكل بينت فيه الاهلى والزملكاوى ، ومنذ سنوات طويلة ويحاول بعد أعداء الوطن أثارة الفتنة ولكن فشلوا في ذلك سواء في السياسة او الرياضة .