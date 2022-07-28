النائب طارق الخولى يشيد بقرار الشركة المتحدة بشأن إدارة وتشغيل قناتى الأهلى والزمالك

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 28 يوليو 2022 06:29 مساءً -

أشاد النائب طارق الخولي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالقرار الذى اتخذته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بخصوص إدارة وتشغيل قناتى الأهلى والزمالك.

وقال النائب طارق الخولى:" قرار محترم جدا من المتحدة، المسئولية الآن على عاتق الناديين في الالتزام بخطاب إعلامي ينبذ الفتنة والتعصب ويتحلى بالروح الرياضية".

يذكر أن مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عقدت اجتماعا مشتركا مع مجلس إدارة الشركات التابعة التى تقوم بتحمل كافة تكاليف تشغيل قناتى الأهلي والزمالك، وتم تدارس ما دار اليوميين السابقين واضعين في الاعتبار المصلحة الأولي لرفعة الرياضة المصرية وكرة القدم كلعبة شعبية هامة، وكذلك الحياد عن أي خلافات، وأن جمهور رياضة كرة القدم يمثل الاهتمام الأول لدي مجلس الإدارة.

وتم اتخاذ القرار بالإجماع على رد القنوات المعنية للناديين المعنيين، وفقا للآليات القانونية الجاري إعدادها والاتفاق عليها مع الناديين أو من يمثلهما، وفقا لأحكام القانون، بحيث تؤول إدارة وتشغيل القناتين للناديين أو من يمثل كل منهما فى هذا الشأن بشكل كامل.

وتؤكد الشركة المتحدة حرصها الكامل على دعم الرياضة المصرية والأندية المصرية والجماهير المصرية وعلى خطاب إعلامي ينبذ كل أشكال الفتنة والتعصب وكل سلوك يبتعد عن أخلاقيات الرياضة.