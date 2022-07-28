تحصين 39 ألف رأس ماشية و7 آلاف طائر بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - أكد محمد الشريف محافظ الإسكندرية أن مديرية الطب البيطرى بالمحافظة تعمل على حماية الثروة الحيوانية بها من خلال تحصين رؤوس الماشية والدواجن من كافة الأمراض، والتسهيل على مربى الماشية من خلال إرسال قوافل طبية إلى المناطق الأكثر احتياجا لتقديم الخدمات البيطرية بها.





جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بحماية الثروة الحيوانية والنهوض بها وتوفير التحصينات اللازمة لخلق بيئة غذائية آمنة تساعد على رفع مستوى معيشة الفلاح، وحرصا على الثروة الحيوانية وتنميتها وزيادة إنتاجيتها. وأضاف الشريف، فى بيان اليوم، أنه خلال الأسبوع الأخير من شهر يوليو الجارى، قامت مديرية الطب البيطرى برئاسة الدكتورة صباح حارج مدير المديرية، بتحصين نحو 39 ألف رأس ماشية و7 آلاف طائر، ضد أمراض (إنفلونزا الطيور، البروسيلا، والحمى القلاعية، وحمى الوادى المتصدع، طاعون المجرات الصغيرة، والتسمم الدموى) والتى تعتبر من أقوى الأمراض فتكا بالثروة الحيوانية. ومن جانبها، أشارت الدكتورة صباح حارج إلى أن مديرية الطب البيطرى بالإسكندرية قامت خلال الأسبوع الأخير من شهر يوليو بتنفيذ 13 ندوة إرشادية لمربى الماشية والدواجن لتعريفهم بكيفية حماية حيوانتهم ورفع انتاجية، مؤكدة أن أطباء المديرية يقومون بفحص ومعالجة الماشية ضد أى أمراض، حيث قام أطباء المديرية خلال أسبوع بفحص ومعالجة 339 رأس ماشية (أبقار، وجاموس، وأغنام، وماعز ودواب ) وذلك لحماية الثروة الحيوانية وتحقيق أكبر قد ممكن من الاستفادة منها.

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