بطريرك الكاثوليك يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة العام الهجرى الجديد

جدة - نرمين السيد - أرسل الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للكاثوليك ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر برقية تهنzة الى الرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة العام الهجرى الجديد.





وجاء فى البرقية: "باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسى، نهنئ فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وجميع قيادات الدولة، والشعب المصرى، بمناسبة العام الهجرى الجديد.

وتؤكد الكنيسة الكاثوليكية صلاتها وتعضيدها لكافة قيادات الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، كما تصلى إلى الله القدير، حتى تكون هذه المناسبة ملؤها الخير والسلام لكل شعبنا الحبيب.. حفظ الله مصر وشعبها العظيم.