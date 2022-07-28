هيئة الدواء: انتهاء تدريب أساسيات التصنيع الجيد لمصانع المستلزمات الطبية

جدة - نرمين السيد - أعلنت هيئة الدواء المصرية انتهاء البرنامج التدريبى الخاص بأساسيات التصنيع الجيد لمصانع المستلزمات الطبية، والذى استمر لمدة 3 أيام، بمقر هيئة الدواء المصرية وعبر إحدى المنصات الإلكترونية.





وجاء البرنامج التدريبى الذى استهدف العاملين بمصانع المستلزمات الطبية، طبقا لأحدث المرجعيات العالمية والخبرة العلمية والعملية للمدربين من خلال تقديم محتوى تدريبى شامل.

كما يهدف إلى تقديم الشرح التفصيلى لأساسيات التصنيع الجيد، ونظام الجودة الخاص بمصانع المستلزمات الطبية، وفقا لاشتراطات هيئة الدواء المصرية، مع تسليط الضوء على الاشتراطات الواجب توافرها للنظام المستندى فى المصنع، والأخطاء الشائعة، وتوضيح كيفية تجنبها.

يذكر أن هيئة الدواء المصرية تستهدف من تلك الدورات وورش العمل الاهتمام بمحور التدريب الذى يعد أحد أهم ركائز استراتيجية مصر لعام 2030، حيث تساعد فى الارتقاء بمستوى الأداء من خلال التدريب على أحدث المعايير والتقنيات العلمية فى قطاع الدواء والعمل على توطين الصناعة فى مصر وهو ما يعود بالنفع على المواطن المصرى ويمكنه من الحصول على دواء يتمتع بأعلى درجات المأمونية والفاعلية والجودة العالية.