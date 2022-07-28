جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن إطلاق حملة إعلامية تحت عنوان "التعليم الفنى مستقبل مصر"، لإبراز جهود الوزارة فى الارتقاء بالتعليم الفنى خلال العام الدراسى المقبل، والتى ستبدأ بتطبيق منهجية الجدارات فى 850 مدرسة فنية اعتبارا من سبتمبر المقبل.





وذكرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى بيان، اليوم الخميس، أن الحملة تتضمن، تنفيذ عدد من الفعاليات خلال الفترة المقبلة، لتوعية أولياء الأمور والطلاب بأهمية التعليم الفنى، وعقد لقاءات مباشرة معهم بمختلف محافظات الجمهورية لتغيير الصورة الذهنية عن التعليم الفنى فى مصر، والتى تم اتخاذ العديد من الإجراءات والخطوات لتصحيح مسار التعليم الفنى خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، أكد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم الفنى، أن التعليم الفنى يحظى بأهمية استثنائية من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وذلك من خلال التوجيه بإنشاء المزيد من مدارس التكنولوجيا التطبيقية فى التخصصات الصناعية والاستثمارية؛ أملا فى توطين الصناعات الكبرى، وتغذية الشركات والمصانع والقطاعات الحكومية والخاصة بعمالة مصرية لتصبح السوق المصرية مفتوحة أمام الشباب المصرى مدربة على استخدام أحدث التكنولوجيا وقادرة على الإبداع لتحقيق رؤية 2030 للتنمية المستدامة.

وأضاف شوقى، أن التعليم الفنى يلعب دورا رئيسيا فى تأهيل عدد كبير من الشباب وتزويدهم بالمهارات والقدرات التى تسمح لهم بتلبية احتياجات سوق العمل من خلال إعداد خريجين لديهم مهارات فنية عالية، وقادرين على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة.

بدوره، قال الدكتور محمد مجاهد، نائب الوزير للتعليم الفنى، أن تطوير التعليم الفنى يعد استثمارا فى رأس المال البشرى بما يضمن مستقبلا مزدهرا لخطط التنمية الاقتصادية، موضحا أن الوزارة تسعى إلى إطلاق المزيد من مدارس التكنولوجيا التطبيقية فى مختلف المجالات الاقتصادية والخدمية، يكون بها تخصصات جديدة تخاطب مهن المستقبل، وذلك لإتاحة الفرصة لعدد أكبر من الطلاب للالتحاق بهذه المدارس التى تمثل مدارس التعليم الفنى المطور ذات التخصصات المختلفة.

وأضاف : إننا نسعى لتحقيق مستقبل أفضل لأبنائنا الطلاب وذلك من خلال تحويل نظام التعليم الفنى والتدريب المهنى لتعليم شامل عالى الجودة، وتوفير فرص تعلم طوال الحياة وفقا لمعايير الجودة العالمية، يأتى ذلك من خلال تطوير مناهج التعليم الفنى نظام الجدارات، والاهتمام بالتدريب العملى بجودة عالية منافسة لسوق العمل، بالإضافة لتوفير منح دراسية للطلاب المتفوقين للتدريب العملى بالخارج.

من جهته، قال الدكتور محمد عمارة، رئيس قطاع التعليم الفنى بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه سيتم تطبيق مناهج مطورة حسب منهجية الجدارات فى 850 مدرسة فنية بدءا من سبتمبر المقبل، مشيرا إلى أننا سننتهى من تطوير جميع البرامج الدراسية وتطبيقها فى جميع المدارس الفنية بحلول سبتمبر 2024.

من جانبه، قال الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفنى، ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، إننا بدأنا فى تغيير فكرة التعليم الفنى عند أولياء الأمور من خلال العديد من الإجراءات، حيث أصبح التعليم الفنى له دور فعال فى دعم الصناعة والنهوض بالاقتصاد، مشيرًا إلى أن المدارس التكنولوجية هدفها تلبية احتياجات سوق العمل وتساعد الطالب على دراسة المجال الذى يرغب فيه.