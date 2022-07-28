محافظ الغربية يقرر تخفيض تنسيق المرحلة الثانوية لـ224 درجة

جدة - نرمين السيد - قرر الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، خفض الحد الأدنى لتنسيق القبول بالمرحلة الثانوية للناجحين فى امتحانات الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسى 2021 / 2022 إلى 224 بدلا من 230 درجة، ليسمح باستيعاب 36371 طالبا وطالبة.





جاء ذلك بناء على العرض الذى تقدم به ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، استجابة لرغبة العديد من أولياء الأمور وحرصا على مستقبل الطلاب، بناء على العرض المقدم من المديرية القائم على عدد الفصول الدراسية المحددة للقبول بالصف الأول الثانوى، بالإضافة إلى القرارات الوزارية المنظمة لكثافة المرحلة الثانوية وكثافة الفصل.

وأشار ناصر حسن وكيل الوزارة، فى بيان اليوم الخميس، إلى أن المحافظ وافق على فتح فصول خدمات بإجمالى 26 فصلا، للحاصلين على أقل من 224 درجة فى امتحان الشهادة الإعدادية، كما وافق المحافظ على فتح فصول ملحقة للثانوى التجارى لأبناء قرية ميت هاشم بدلا من ذهابهم إلى أقرب مدرسة بقرية شبراملس؛ تخفيفا على الطلاب، بالإضافة إلى البدء فى اتخاذ الإجراءات للإعلان عن وظائف (وكيل إدارة- مدير ووكيل مدرسة لجميع المراحل والنوعيات- موجه عام- موجه أول – موجه مادة أو نشاط).

واطمئن المحافظ على الإجراءات المتخذة لأداء امتحان الدور الثانى لشهادة الإعدادية المقرر لها يوم السبت القادم، وكذلك امتحان الدور الثانى للدبلومات الفنية، موجها بتوفير الكمامات والمطهرات لجميع الطلبة المشتركين فى أعمال الامتحانات وتنفيذ الإجراءات الاحترازية وتأمين محيط اللجان بالتعاون مع المحليات ومديرية الأمن.