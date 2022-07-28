جاء ذلك بناء على العرض الذى تقدم به ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، استجابة لرغبة العديد من أولياء الأمور وحرصا على مستقبل الطلاب، بناء على العرض المقدم من المديرية القائم على عدد الفصول الدراسية المحددة للقبول بالصف الأول الثانوى، بالإضافة إلى القرارات الوزارية المنظمة لكثافة المرحلة الثانوية وكثافة الفصل.
وأشار ناصر حسن وكيل الوزارة، فى بيان اليوم الخميس، إلى أن المحافظ وافق على فتح فصول خدمات بإجمالى 26 فصلا، للحاصلين على أقل من 224 درجة فى امتحان الشهادة الإعدادية، كما وافق المحافظ على فتح فصول ملحقة للثانوى التجارى لأبناء قرية ميت هاشم بدلا من ذهابهم إلى أقرب مدرسة بقرية شبراملس؛ تخفيفا على الطلاب، بالإضافة إلى البدء فى اتخاذ الإجراءات للإعلان عن وظائف (وكيل إدارة- مدير ووكيل مدرسة لجميع المراحل والنوعيات- موجه عام- موجه أول – موجه مادة أو نشاط).
واطمئن المحافظ على الإجراءات المتخذة لأداء امتحان الدور الثانى لشهادة الإعدادية المقرر لها يوم السبت القادم، وكذلك امتحان الدور الثانى للدبلومات الفنية، موجها بتوفير الكمامات والمطهرات لجميع الطلبة المشتركين فى أعمال الامتحانات وتنفيذ الإجراءات الاحترازية وتأمين محيط اللجان بالتعاون مع المحليات ومديرية الأمن.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ الغربية يقرر تخفيض تنسيق المرحلة الثانوية لـ224 درجة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.