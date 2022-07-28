سكرتارية البابا تواضروس تنظم مؤتمر «ليكن نور» فى مدينة السادات

جدة - نرمين السيد - نظمت سكرتارية قداسة البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية للرعاية الاجتماعية، اليوم الخميس، مؤتمرها الأول لخدمة التعليم بعنوان "علم ابنك ليكن نور" في بيت "كينونيا" للمؤتمرات بمدينة السادات، بحضور 25 كاهن، و42 خادم من المسؤولين عن برنامج علم ابنك بـ 11 إيبارشية من إيبارشيات الكرازة المرقسية.





تناول "ليكن نور" موضوعات تهتم بمنظومة التعليم وكيفية تطويرها من بينها: رسالة الكنيسة فى التعليم: - المشاكل والسلوكيات الأسرية وتأثيرها على نفسية الأبناء.

- كيف تتعامل مع أنماط الشخصيات المختلفة.

- كيفية التغلب على أزمة وجود مدرسين مدربين أكفاء.

- التسول وصور كما تم تبادل الخبرات بين الإيبارشيات فيما يخص كيفية إنجاح برنامج "علم ابنك" وانتشاره على مستوى المناطق والقري والنجوع، إلى جانب قيام بعض الإيبارشيات بعرض نماذج ناجحة من برنامج "علم ابنك" في إيبارشياتهم.

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