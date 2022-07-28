نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لينك سريع… بوابة الازهر الالكترونية نتائج الامتحانات nagitga.azhar.eg في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم بوابة الازهر الالكترونية نتائج الامتحانات، حيث زاد البحث بشكل كبير في الساعات القليلة الماضية بين الطلاب والطالبات في المعاهد الأزهرية في مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية عن كيفية الاستعلام عن نتيجة الامتحانات الثانوية الأزهر، وخاصة أنه سيتم الإعلان عنها في الدقائق القليلة القادمة، وسنتعرف معكم أعزائنا المتابعين في هذا المقال على رابط وسريع وشغال ورسمي لاستخراج النتيجة بكل سهولة ويسر، وذلك عبر بوابة الازهر الإلكترونية نتائج امتحانات الشهادة الثانوية سواء للمصرين أو غير المصريين، والذي سنتركه لكم في نهاية المقال، فتابعوا المقال حتى النهاية.

نتيجة الشهادة الثانوية الازهرية 2022

وقد تم الإعلان يوم أمس عن أسماء اوائل الثانوية الأزهرية، وقد قام فضيلة الإمام الأكبر في مشيخة الأزهر الشيخ الدكتور احمد الطيب بعمل اتصال هاتفي بكل منهم، وتهنئتهم شخصيا على توفيقهم الدراسي، والدعاء لهم بالتوفيق في المرحلة القادمة، وهو ما أدخل السرور في قلوبهم في قلوب الأهالي.

وأما بالنسبة لموعد ظهور النتائج، فقد تم اعلان عبر بوابة الازهر الشريف الالكتروني azhar ان نتائج الصف الثالث الثانوي الازهري للعام الدارسي 2022 الدور الاول، ستظهر يوم الخميس الموافق 28 يوليو 2022، وهذا في تمام الساعة الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة، أي خلال دقائق قليلة قادمة، أو ظهرت بالفعل حسب وقت قرائتك للمقال.

بوابة الازهر الالكترونية نتائج الامتحانات

وسنتابع معكم كيفية دخول الطلاب إلى الموقع بشكل رسمي، والوصول إلى النتيجة الخاصة بك وهذا برقم الجلوس أو الرقم القومي ورقم جواز السفر الخاص بالطالب (الغير مصريين)، وهذا ما يتيحه الازهر الشريف بكل سهولة ويسر عبر الموقع الإلكتروني الخاص به، وننوه عليكم أنه يفضل الدخول إلى الموقع في ظل شبكة انترنت ثابتة، ويحبذ من جهاز كمبيوتر، وهذا عبر متابعة هذه الخطوات:

اذهب إلى رابط الاستعلام عن النتيجة الرسمية عبر الضغط على اللينك التالي natiga.azhar.eg.

يقوم الطالب بكتابة الرقم القومي الخاص بالطالب أو الطالب، والموجود في البطاقة أو شهادة ميلاد الطالب.

بعدها قم بالنقر على أيقونة بحث ذات اللون الأزرق لتظهر لك نتي.

ستظهر لك النتيجة الخاصة بك فوريا، وسيظهر معها الدرجات.

ويمكنك الاستخراج برقم الجلوس عبر اختيار زر الرئيسية، وبعدها اضغط على نتائج الامتحانات.

موقع الازهر للنتائج

ونود أن ننوه طلاب الأزهر بعدم القلق في حالة اذا واجهوا بطئ في الموقع، وهذا يعود إلى العدد الضخم من الطلاب الذي يقومون بعمل الاستعلام عن النتائج في موقع الازهر، وهذا ما يشكل ضغط على السيرفر، ولكن اصبر وستظهر لك النتيجة.

وانتظر طلاب الثانوية نتيجه الطلاب وهذا سواء كان برقم الجلوس او بالاسم او بالرقم القومي، حيث انتهت الامتحانات في قطاع الازهر منذ أيام، وستظهر النتيجة اليوم بعد طول انتظار على البوابة، وهذا بعد الانتهاء من تصحيح أوراق الممتحنين للأزهر، وتابعنا معكم أيضا التقديم على كلية الشرطة 2023، فتابعوا معنا في موقعكم ثقفني.