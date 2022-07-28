الصحة تكشف أعراض الإصابة بجدرى القرود

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 28 يوليو 2022 05:22 مساءً - كشفت وزارة الصحة والسكان عن أعراض الإصابة بمرض جدرى القرود حيث تتمثل فى ظهور طفح جلدي مؤلم ،و تكوين حويصلات على راحة اليد بينما تميزت الحالات تاريخياً بطفح جلدي في أجزاء واسعة من الجسم، إلا أن الحالات في الانتشار الحالي شملت في الغالب أشخاصًا لديهم عدد قليل من الطفح حول الأعضاء التناسلية أو فتحة الشرجية .

وقالت وزارة الصحة والسكان: يتركز تفشي المرض بشكل كبير حتى الآن بين الرجال المثليين ومزدوجي الميول الجنسية وغيرهم من الرجال الذين يمارسون الجنس مع رجال، لكن هذا لا يمنع من احتمال انتشاره بين الأشخاص المصابين بضعف في الجهاز المناعي، ولايزال احتمال انتشار المرض في دول الشرق الاوسط غير مرتفع ولم يتم رصد أي حالات مؤكدة في مصر حتى اليوم.

كانت وزارة الصحة والسكان، قالت إنه لم يتم رصد أى حالات مصابة بمرض جدرى القرود فى مصر حتى الآن، وتابعت: لا يزال احتمال انتشارة فى دول الشرق الأوسط غير مرتفع وأضافت وزارة الصحة والسكان، أنه تم رفع مستوى الترصد والاشتباه فى جميع المنافذ البرية والبحرية وأماكن الحجر.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار: ينتشر فيروس جدري القرود من خلال الاتصال اللصيق، وبشكل رئيسي من خلال والتعرض المباشر للطفح الجلدي، أو الملابس الملوثة أو البياضات، أو من خلال رذاذ الجهاز التنفسي للمصاب. حتى الآن، لم يتم الإبلاغ عن أي وفيات بسبب الفيروس في الولايات المتحدة أو أوروبا، حتى مع ارتفاع عدد الحالات.