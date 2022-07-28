«مدبولى» يترأس اجتماع اللجنة العليا للتحضير لمؤتمر COP 27

جدة - نرمين السيد - يترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، حاليا الاجتماع التاسع للجنة العليا المعنية بالتحضير لاستضافة مصر لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP 27.





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