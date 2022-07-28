الخامسة فى الثانوية الأزهرية: الدروس تضييع وقت وهذا سر تفوقى

جدة - نرمين السيد - حالة من الفرحة تعيشها أسرة الطالبة الزهراء حسام الدين محمود عبدالحق، من معهد فتيات ميت عنتر، وذلك بعد حصولها على المركز الخامس ضمن أوائل الثانوية الأزهرية، بمجموع درجات 577 درجة وبنسبة 91.59%.





وقالت الطالبة، إنها فى بداية دراستها كان لديها حالة من القلق من صعوبة المواد، وكانت تحصل على دروس خصوصية فى جميع المواد، لكنها اكتشفت أن الدروس هى "تضييع وقت"، وتهدر اليوم بدون داعى.

وأضافت فى تصريحات خاصة، أنها اعتمدت على نفسها فى مذاكرة أغلب المواد الدارسية بنفسها عن طريق اليوتيوب، وكانت تساعدها والدتها فى تسجيل الدروس.

وأوضحت الطالبة، أنها لم تعتمد على جدول محدد أو ساعات للمذاكرة، لكنها تبدأ يومها عقب صلاة الفجر وتستمر حتى تشعر بالتعب.

وتابعت أن والدها يعمل مهندسًا فى شركة الكهرباء، ووالدتها ربة منزل، وكانا يذاكران معها دروسها، قائلة: "البيت كله كان فى ثانوية أزهرية معايا".

وأكدت الخامسة على الثانوية الأزهرية، أن مثلها الأهلى هو الشيخ الشعرواى، وترغب فى أن تصبح داعية إسلامية لتوصيل رسالة الرسول الكريم.