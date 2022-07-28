وقالت الطالبة، إنها فى بداية دراستها كان لديها حالة من القلق من صعوبة المواد، وكانت تحصل على دروس خصوصية فى جميع المواد، لكنها اكتشفت أن الدروس هى "تضييع وقت"، وتهدر اليوم بدون داعى.
وأضافت فى تصريحات خاصة، أنها اعتمدت على نفسها فى مذاكرة أغلب المواد الدارسية بنفسها عن طريق اليوتيوب، وكانت تساعدها والدتها فى تسجيل الدروس.
وأوضحت الطالبة، أنها لم تعتمد على جدول محدد أو ساعات للمذاكرة، لكنها تبدأ يومها عقب صلاة الفجر وتستمر حتى تشعر بالتعب.
وتابعت أن والدها يعمل مهندسًا فى شركة الكهرباء، ووالدتها ربة منزل، وكانا يذاكران معها دروسها، قائلة: "البيت كله كان فى ثانوية أزهرية معايا".
وأكدت الخامسة على الثانوية الأزهرية، أن مثلها الأهلى هو الشيخ الشعرواى، وترغب فى أن تصبح داعية إسلامية لتوصيل رسالة الرسول الكريم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الخامسة فى الثانوية الأزهرية: الدروس تضييع وقت وهذا سر تفوقى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.