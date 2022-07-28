محافظ مطروح: مد خطوط أتوبيسات مشروع النقل الجماعى للحرم الجامعى الجديد

جدة - نرمين السيد - قال محافظ مطروح خالد شعيب، اليوم الخميس، إنه سيتم مد خطوط أتوبيسات مشروع النقل الجماعى من 7 إلى 10 كيلومترات؛ لتيسير نقل الطلاب والمواطنين إلى موقع جامعة مطروح الجديد خلال العام الجامعى مع عمل اشتراكات وتخفيضات للطلاب.





وأضاف محافظ مطروح، خلال حضوره اجتماع مجلس الجامعة، أنه سيتم تحديد التوقيتات بما يتوافق مع مواعيد الدراسة، كذا دراسة توفير سكن للطلاب خاصة الطالبات المغتربات مع مقترح تحويل المقر الإدارى للجامعة بالكيلو 4 إلى سكن للطالبات المغتربات للتيسير عليهم. وقدم المحافظ الشكر لجهود المشاركة المجتمعية للجامعة وأهمية المشاركة بمنشآتها الجديدة وقاعاتها التكنولوجية والتدريبية الهائلة فى إعداد واستقبال الدورات التدريبية لأبناء مطروح بسعر رمزى. ووجه محافظ مطروح الشكر والتقدير للدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، على دور الجامعة ومشاركتها فى محو الأمية وتعليم الكبار، وكذلك والتدريب والتأهيل الرياضى. ومن جانبه أكد المجلس على أهمية الإعداد الأكاديمى للأطفال مع التعرف على الجامعة ودورها كحاضنة لرعاية المواهب منذ الصغر مع استغلال إمكانيات البحث العلمى، كذلك الإسراع فى إنشاء الموقع الإلكترونى المطور لمحافظة مطروح بالتعاون مع كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى، كما ناقش بدء الاستعداد والتجهيز المبكر للعام الجامعى الجديد مع بدء الدراسة بعدد من الكليات وانتقالها إلى الحرم الجامعى الجديد.

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