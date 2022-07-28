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وزير النقل: ندرس إنشاء أسوار على مسار خطوط السكة الحديد لحمايتها من...

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حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 28 يوليو 2022 04:25 مساءً - أكد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن الوزارة بصدد إنشاء أسوار على خطوط السكة الحديد لحمايتها، مشيرا إلى أن واقعة سرقة صناديق إشارات السكة الحديد فى المسافة بين طنطا وبركة السبع، وبعدها بـ5 أيام سرقة صناديق إشارات السكة الحديد على خط "بنها - الزقازيق- بور سعيد".

وأضاف وزير النقل، فى تصريحات له، أن السكة الحديد تعمل على تنفيذ خطة لحماية الصناديق، منها دفن الصناديق لحمايتها من السرقة، مشيرا إلى أنه من المستحيل وضع أمن على الصناديق لأن ذلك يحتاج إلى 10 آلاف جندى بطول خطوط السكة الحديد.

وأشار الوزير، إلى أن مرتكبى وقائع السرقة سينالون أشد عقوبة لعدم تكرار السرقات، لخطورة ذلك على الأمن القومى وتعطيل حركة مسير القطارات.

محمد يوسف

محمد يوسف

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