الرعاية الصحية تعلن نجاح استعدال عمود فقرى لطفل تحت مظلة التأمين الصحى...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 28 يوليو 2022 04:25 مساءً - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن نجاح جراحة دقيقة لاستعدال اعوجاج العمود الفقري لطفل تحت مظلة التأمين الصحي الشامل عن طريق الدعامات الظهرية، وذلك بمستشفى السلام التابعة لهيئة الرعاية الصحية ببورسعيد.

وأوضح البيان، أن الطفل البالغ من العمر 12 عام كان يعاني من اعوجاج بالعمود الفقري منذ الولادة، وعليه تم إجراء عدّة فحوصات للطفل تشمل فحص الأشعة السينية، التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI)، الأشعة المقطعية (CT scan)، ثم قياس درجة انحراف العمود الفقري باستخدام طريقة كوب (Cobb Method) والتي يتم من خلالها تحديد شدّة الحالة بناءً على عدد الدرجات إذا كانت تصل إلى أكثر من 45 درجة، في حالة الطفل المشار إليه.

فيما أكدت الهيئة، الجاهزية المتطورة لمستشفى السلام ببورسعيد، مشيرة إلى أنها تتميز بتوفير العديد من الخدمات الطبية المستحدثة لعلاج المواطنين داخل نطاق المحافظة، وبأحدث التقنيات العالمية منذ بداية تشغيل المستشفى ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، ومنها التشخيص المبكر لحالات التشوه أو التمدد الشرياني بالمخ، علاج مرضى التصلب المتعدد، عمليات وجراحات المخ والأعصاب، جراحات الأورام والمناظير، عمليات تغيير المفاصل كاملة، جراحات التجميل والحروق، إضافة إلى جراحات القلب والصدر، الوجه والفكين، الأوعية الدموية وزراعة القوقعة.

فيما تصل الطاقة الاستيعابية لمستشفى السلام بورسعيد، تبلغ 37 سرير داخلي، إضافة إلى 19 سرير رعاية مركزة كبار، و 14 سرير رعاية مركزة للأطفال، بالإضافة إلى 27 حضانة، كما تضم المستشفى عدة أقسام منها "العلاج الطبيعي، الخدمات التشخيصية، الصيدلة، الصيدلة الإكلينيكية، الاستقبال والطوارئ على مدار 24ساعة"، بينما يوجد 15 عيادات خارجية بمستشفى السلام بورسعيد، في تخصصات (العظام، الروماتيزم، التجميل والحروق، الأمراض العصبية، جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري، جراحة الأوعية الدموية، الجراحة العامة، الأنف والأذن والحنجرة، الأطفال، الباطنة والقلب، جراحة القلب والصدر، الجلدية، قياس كثافة العظام، لجنة هرمون النمو، لجنة مرض التصلب المتعدد).