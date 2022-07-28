المطاردون على أبواب الغار.. لحظة حرجة فى تاريخ الدعوة النبوية

جدة - نرمين السيد - كثيرة هى كتب السنة النبوية التى تناولت بالسرد وقائع أيام الغار، غار ثور، الذى اختبأ به الرسول (صلى الله عليه وسلم) وصاحبه أبوبكر الصديق (عليه السلام)، فى رحلة الهجرة إلى المدينة، أو يثرب، وهى الأيام التى كانت فارقة تماما فى سير البعثة النبوية.





كانت مكة كلها تبحث عن النبى (صلى الله عليه وسلم) وصاحبه، فانتشر فرسانها ومشاتها وقصاصو الأثر فى الشعاب والجبال والوديان، وكان التفتيش دقيقا للغاية، يتزعمه أبوجهل، أكثر زعماء مكة غيظا من البعثة التى كان يراها بعين أحد سادة قريش أنها تهدد عرشه السياسى.

عرف أبوجهل أن الرسول مع أبى بكر، لذا ذهب مع بعض زعماء مكة إلى بيت الصديق لتفتيشه، ولما وقفوا على الباب خرجت إليهم أسماء بنت أبى بكر، فقالوا لها: "أين أبوك يا ابنة أبى بكر؟"، فقالت لهم: "لا أدرى"، وهنا رفع أبو جهل يده، كما قال ابن إسحاق فى سيرته، فاحشا خبيثا، فلطم خدها حتى سقط منه قرطها من شدة اللطمة.

استمر التفتيش ثلاثة أيام متوالية، ولكن دونما جدوى، إذ لم يعثروا له على أى أثر، فقد ظل الرسول (صلى الله عليه وسلم) طيلة هذه الأيام الثلاث مختفيا مع صاحبه فى الغار الذى لم تسلم منطقته من تفتيش قريش الدقيق، فقد وصل المطاردون فى بحثهم إلى باب الغار نفسه، بل كادوا يكتشفونهما لولا عناية الله سبحانه وتعالى فى تلك اللحظة الحرجة فى تاريخ البعثة.

على باب الغار سأل أحد المطاردون، أحد الرعاة، فيما إذا كان رأى محمدا وصاحبه أبى بكر، فكان جوابه إنه لم ير أحدا، ولكنه من المحتمل أن يكونا فى هذا الغار، وأشار إلى الغار.

فى تلك اللحظات تسلق بعض المطاردين المكيين الصخور ناحية الغار على إثر سماع ما قاله الراعى، ليقوموا بتفتيش هذا الغار بحثا عن النبى وصاحبه، وكان أبو بكر الصديق الذى قد سمع حديث الراعى وشعر باقتراب فتيان قريش من الغار يتصبب عرقا من الخوف، واقترب من الرسول (صلى الله عليه وسلم) ليقول له هامسا (فى خوف وفزع): "لو نظر أحدهم إلى تحت قدميه لأبصرنا". ولكن الرسول أجاب الصديق فى طمأنينة قائلا: "يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟".

فى لحظة الغفلة، عاد المطاردون الذين تسلقوا الصخور دون أن يدخلوا الغار، بعد أن وقفوا على بابه، ولم يبق بينهم وبين الوصول إلى النبى إلا عدة خطوات قليلة، ولما عادوا سألهم أصحابهم لماذا لم ينظروا فى الغار وقد وصلوا إلى مدخله؟، فكان جوابهم: "إن على بابه العنكبوت قبل أن يولد محمد، وقد رأينا حمامتين وحشيتين بفم الغار، فعرفنا أن ليس به أحدا"، فاقتنع قادة المطاردين بخلو الغار، فعادوا أدراجهم إلى مكة.

وكان النبى طيلة اختفائه وصاحبه فى الغار لا يعلم بهما أحد سوى عبدالله بن أبى بكر وعامر بن فهيرة مولى أبى بكر، حيث كانت الخطة المرسومة للهجرة، تقول إن عبدالله مكلف بأن يكون عينا على قريش، يسمع ما يقولون، ويراقب ما يفعلون طيلة الأيام الثلاث، ثم ينقل كل ذلك إلى النبى وصاحبه فى الغار.

فكان يقضى النهار فى مكة يراقب ما يقولون ويفعلون، أما فى الليل فيذهب إلى الغار ليبلغ الرسول وصاحبه كل ما سمع ورأى بشأنهما، أما بن فهيرة فقد أوكلت إليه مهمة تموين النبى وصاحبه طيلة وجودهما فى الغار، فضلا عن أعمال تضييع معالم آثار أقدام عبدالله بن أبى بكر الذى يذهب إلى الغار ويعود منه يوميا، وذلك عن طريق رعيه للغنم فى الطريق لاستبدال آثار أبى بكر الآدمية بآثار الأغنام.

المطاردة استمرت ثلاثة أيام، يأس من بعدها القريشيون فى العثور على الرسول (صلى الله عليه وسلم) وصاحبه أبى بكر، ليغادرا ويستأنفا سيرهما إلى المدينة، لتكتمل الهجرة، وتتجاوز البعثة إحدى لحظاتها الصعبة.