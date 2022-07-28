دور على بن أبى طالب فى الهجرة.. أكثر من مجرد فداء

جدة - نرمين السيد - فى البداية صاروا يتسللون خيفة قريش أن تمنعهم، وأول من خرج أبوسلمة المخزومى زوج أم سلمة، وكان قومها منعوها منه، ولكنهم أطلقوها بعد ذلك فلحقت به، وتتابع المهاجرون فرارا بدينهم ليتمكنوا من عبادة الله.

لم يبق من المسلمين إلا أبوبكر وعلى بن أبى طالب وصهيب وزيد بن حارثة، وقليلون من المستضعفين الذين لم تمكنهم حالهم من الهجرة، أما قريش فكانوا كأنهم أصيبوا بمس الشيطان حينما طرق مسامعهم مبايعة أنصار يثرب لهم، فاجتمع قادتهم فى دار الندوة، وهى دار قصى بن كلاب التى كانت قريش لا تقضى أمرا إلا فيها، وأخذوا يتشاورون فى الطريقة التى يتعاملون بها مع النبى، فكان القرار النهائى بالقتل، مع حيلة تفريق دمه بين القبائل بأن يأخذوا من كل قبيلة شابا جلدا، ثم يجتمعون أمام داره، فإذا خرج ضربوه ضربة رجل واحد، فلا يقدر بنو عبد مناف على حرب قريش كلها بل يرضون بالدية.

خرج النبى بعد أن علم بالمكيدة، فتوجه من ساعته إلى صديقه أبى بكر، وأعلمه أن الله قد أذن له فى الهجرة، فلما جاء ميعاد الخروج، كان ابن عمه على بن أبى طالب يعرض عليه أن يكون مكانه كى لا يقع الشك فى وجوده أثناء الليل، فإنهم كانوا يرددون النظر من شقوق الباب ليعلموا وجوده، ثم تغطى على ببردة النبى الذى خرج حينها وهو يقرأ "وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون"، فألقى الله النوم عليهم حتى لم يره أحد، ولم يزل عليه الصلاة والسلام سائرا حتى تقابل مع الصديق، وسارا حتى بلغا غار ثور.

بات المشركون فى هذه الليلة أمام منزل محمدا (صلى الله عليه وسلم)، ولما طال الوقت، اقتحموا البيت ليجدوا عليا، فاشتد غضبهم، إذ قال أحدهم: "قسما لأقلتن على" إلا أن رد عليه آخر وقال: "لو كان لنا ألف حجة لقتل محمد، فما حجتنا لقتل على"، ثم انصرفوا يبحثون عن النبى (صلى الله عليه وسلم) الذى كان فى طريقه إلى الغار، وبهذا فإن عليا لم يحم الرسول فحسب، بل حمى الدعوة المحمدية كلها.