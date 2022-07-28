وحصل الطالب عبد الرحمن عادل محمد محمد الدغيدى، من معهد أجا، على المركز الرابع مكرر بمجموع درجات 647 درجة، وبنسبة 99.54%، والطالبة علا فضل محمد محمد رزق، من معهد فتيات الضهرية، على المركز الرابع مكرر بمجموع درجات 647 درجة، وبنسبة 99.54%، وذلك فى الشعبة العلمية.
فيما حصلت الطالبة الزهراء حسام الدين، من معهد فتيات ميت عنتر، على المركز الخامس بمجموع درجات 577 درجة، وبنسبة 91.59%، مكفوفين، وعمار أشرف عبدالله صادق عبدالرحمن، من معهد المنصورة النموذجى، على المركز الخامس، بمجموعة درجات 614 درجة، وبنسبة 97.46%، شعبة العلوم الإسلامية.
وكان الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أجرى اتصالا هاتفيا، هنأ فيه أبناءه الطلاب الحاصلين على المراكز الأولى فى الشهادة الثانوية الأزهرية بجميع أقسامها على مستوى الجمهورية للعام الدراسى 2021/2022.
وأشاد الإمام الأكبر خلال اتصاله بالأوائل، بتفوقهم وما بذلوه من جهد حتى ينالوا المراكز الأولى، معربا عن تمنياته لهم ولجميع الطلاب بمستقبل واعد ومشرق، وأن يحملوا لواء المنهج الأزهرى فى المستقبل فى شتى المجالات داخل مصر وخارجها، مؤكدا على ضرورة أن يواصلوا التميز والتفوق والاجتهاد فى طلب العلم وحصد المراكز الأولى دائما لخدمة دينهم ووطنهم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الدقهلية تحصد 4 مراكز ضمن أوائل الثانوية الأزهرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.