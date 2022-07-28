السفارة المصرية فى برلين تعزز من الشراكة فى مجال تصنيع اللقاحات والترويج...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 28 يوليو 2022 03:28 مساءً - نظمت السفارة المصرية فى برلين، يوم ٢٧ يوليو الجاري، ورشة عمل افتراضية بشأن تصنيع اللقاحات، وكذا الترويج للفرص الاستثمارية بقطاع الصحة في مصر مع مختلف الجهات والهيئات الألمانية الحكومية والخاصة المعنية بقطاع الصحة، حيث شارك بها الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتورة هبة والى، المدير التنفيذى لشركة فاكسيرا، وممثلين عن وزارة الصحة المصرية، ورئيس إتحاد الصحة الألمانى Erhard Fichtner، ومسئولى رابطة مصنعى الدواء الألمانيةVFA .

أكد السفير خالد جلال عبد الحميد، سفير جمهورية مصر العربية في ألمانيا، على أهمية الورشة للجانبين المصرى والألمانى من أجل بحث فرص التعاون الهائلة بين الجانبين بشأن الاستثمار فى القطاع الصحى وتصنيع اللقاحات بمصر، والتى يتعين أن تصبح بمثابة شراكة إستراتيجية تتضمن نقل المعرفة والاستفادة من الخبرات الألمانية من أجل توطين الصناعات الطبية والدوائية بمصر، لاسيما فى ظل ما تمتلكه الأخيرة حالياً من إمكانيات وقدرات كبيرة وبنية تحتية مؤهلة على أعلى مستوى فى قطاع الصحة.

كما أكد السفير المصري فى برلين على اهتمام مصر بخلق مجالات وأفق جديدة للتعاون مع ألمانيا، وهو الأمر الذى تجسد خلال الزيارة الأخيرة للسيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي إلى برلين فى الفترة من ١٧ إلى ١٩ يوليو الجاري، والتى عكست أهمية الشراكة بين الجانبين في مختلف المجالات، ومنها الطبية، وبما سيساهم في تنفيذ خطط مصر المستقبلية للتحول لمركز لإنتاج وتصدير المنتجات الطبية واللقاحات لمختلف الدول الإفريقية وشمال المتوسط.

من جانبهم، أشاد ممثلو اتحاد الصحة الألمانى ومسئولى رابطة مصنعى الدواء الألمانية بالتطورات الملحوظة التى شهدها قطاع الصحة بمصر، والتى تتيح حالياً فرصة حقيقية للشركات الألمانية للاستثمار فى قطاع الصحة بمصر؛ وأنهم بصدد الإعداد لزيارة إلى مصر لمناقشة سبل التعاون مع المعنيين بقطاع الصحة فى مصر على المستويين الحكومى والخاص.