مد فترة التقديم لمدارس التكنولوجيا التطبيقية والتعليم المزدوج ومراكز التميز

جدة - نرمين السيد - التقديم من خلال الرابط التالى من هنا.

وبحسب بيان صحفى، اليوم الخميس، يأتى هذا بناء على رغبة العديد من أولياء الأمور والطلاب، ممن ظهرت نتيجة التظلمات على نتائجهم بالشهادة الإعدادية، فى الالتحاق بأحد أنظمة التعليم الفنى.

وقالت الوزارة إنه يمكن للطلاب الاطلاع على معايير وشروط الالتحاق بكل مدرسة من مدارس الأنظمة الثلاثة سالفة الذكر عن طريق الرابط التالى من هنا

وأشارت الوزارة، إلى فتح مكتب بكل مدرسة من مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومدارس التعليم المزدوج ومراكز التميز؛ لمساعدة الطلاب الراغبين فى الالتحاق وتسجيل رغباتهم إلكترونيا، ذلك بالإضافة إلى إتاحة استمارة للطلاب الذين لا يستطيعون التسجيل إلكترونيا أو تواجههم أى مشكلة فى تسجيل رغباتهم بالالتحاق بأحد مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وذلك من خلال الاستمارة التالية من هنا

وكانت الوزارة أعلنت فتح باب التقديم لتلك المدارس فى 6 يوليو الجارى ولمدة 15 يوما، أى حتى 20 يوليو 2022، لكنها مدت فترة التقديم 11 يوما آخرين نزولا على رغبة الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية وأولياء الأمور، أى حتى 31 يوليو الجارى، قبل أن تتخذ اليوم قرارا بمد فترة التقديم 5 أيام آخرين حتى 5 أغسطس المقبل.