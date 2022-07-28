البابا تواضروس يختتم مؤتمر كهنة الخليج فى وادى النطرون

جدة - نرمين السيد - ورسم قداسته القس مرقس القمص إسطفانوس كاهن كنيسة القديس مار مرقس الرسول بدبى فى رتبة القمصية، واشترك مع قداسته فى الصلاة صاحبا النيافة الأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس مصر القديمة وأسقفية الخدمات والمشرف على كنائس الخليج ،والأنبا بيسنتى أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة.

جاء ذلك فى ختام المؤتمر السنوى الخامس لكهنة الخليج الذى أقيم فى مركز لوجوس بالمقر البابوى فى دير القديس الأنبا بيشوى بوادى النطرون، حيث دارت الجلسة الختامية، والتى شهدها قداسة البابا، حول العلاقات المسكونية للكنيسة القبطية.

تضمن المؤتمر - الذى شارك به كهنة كنائسنا فى دُوَل الإمارات والبحرين وقطر وسلطنة عمان - برنامجًا للكهنة وآخر لزوجات الكهنة، بالإضافة إلى برنامج آخر لأبناء الكهنة، وامتد على ثلاثة أيام حيث بدأ الثلاثاء الماضى.

ويعقد هذا المؤتمر كل عام لكهنة كنائس دول الإمارات والبحرين وقطر وسلطنة عمان.