العربية للتصنيع: إنتاج أول قطار مجهز لنقل الغلال

جدة - نرمين السيد - قال الفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إن مصنع سيماف التابع للعربية للتصنيع يستعد لتسليم أول قطار مكون من 25 عربة من الدفعة الأولى لعربات نقل الغلال إلى هيئة السكة الحديد، يعقبها خلال الأربعة أشهر القادمة تصنيع وإنتاج 50 عربة لاستكمال أسطول نقل الغلال.





يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بإنتاج الهيئة العربية للتصنيع عربات سكة حديد مجهزة لنقل الغلال بطاقات نقل كبيرة لتسمح بسرعة نقل وتفريغ سفن نقل الغلال بالموانئ المصرية ونقلها إلى أماكن صوامع تخزين الغلال، والتى تم انشاءها فى مختلف محافظات الجمهورية.

وأضاف التراس، أنه سبق صدور تكليف من الرئيس السيسى، للهيئة العربية للتصنيع بالتعاون مع شركة أباظة لصناعة المقطورات، لتصميم وتصنيع أسطول برى لنقل الغلال من أماكن الحصاد إلى مواقع صوامع الغلال.

وأوضح أن هذا يمثل نجاحات جديدة للعربية للتصنيع فى تعميق التصنيع المحلى وتوطين التكنولوجيا وإشادة بنجاح مصنع سيماف فى إنتاج أول قطار مكون من 25 عربة لنقل الغلال بتصميم جديد يحافظ على سلامة وآمان تداول هذه السلعة الإستراتيجية.

وأشاد رئيس الهيئة العربية للتصنيع، بهذه الرؤية الثاقبة البعيدة، والتى اتضح مغزاها الآن عندما تفاقمت المشكلة الإقتصادية والتضخم العالمى، نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية والتغييرات العالمية، ما أدى إلى مواجهة أزمة عالمية فى إنتاج وتسويق القمح على مستوى العالم.

وأضاف أن التوجيهات كانت بسرعة تصميم وإنتاج وسائل النقل من عربات السكك الحديدية والناقلات العملاقة لنقل وتداول القمح من مناطق التجميع المختلفة من جميع المحافظات والخاصة بالقمح المحلى، وكذا من الموانئ التى تستقبل القمح المستورد وذلك لسرعة نقل الأقماح إلى صوامع التخزين المنتشرة والتى تم إنشائها فى جميع المحافظات لوقف الهدر والمحافظة على صلاحيتها ومقاومة آفاتها.