صحة الشرقية: انتشار الفرق الطبية بالهيئات الحكومية لتطعيم العاملين

جدة - نرمين السيد - انتشرت الفرق الطبية المتحركة التابعة لمديرية الشئون الصحية بالشرقية، والمخصصة لتطعيم المواطنين باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، بالمنشآت الحكومية المختلفة داخل نطاق المحافظة، لتطعيم العاملين بها بالجرعات الثانية، والتنشيطية الثالثة والرابعة من اللقاح، مع اتباع كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التطعيم.





يأتى ذلك فى إطار خطة مديرية الشئون الصحية بالشرقية، وإشراف الإدارة العامة للطب الوقائى، للعمل بمنظومة اللقاح المضاد لفيروس كورونا، والتى يتم تحديثها دوريا طبقا لمؤشرات أداء عمل الإدارات الصحية اليومى، والمستهدفات التى يتم تحقيقها لكل جرعة من اللقاح، ووفقا للوضع الوبائى بالمحافظة، وبعد التنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة بها، وذلك لرفع المناعة المجتمعية والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين. جدير بالذكر أن الفرق الطبية الثابتة والمتحركة قامت حتى اليوم بتطعيم 3 ملايين و861 ألف و20 مواطن بالمحافظة جرعة أولى بنسبة تغطية تخطت 90%، وتطعيم أكثر من 2.6 مليون مواطن بالجرعة الثانية بنسبة تغطية أكثر من 73%، هذا بجانب تطعيم 770940 مواطنا بالجرعة الثالثة التنشيطية.

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